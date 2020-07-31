古拉丁語翻唱 Nirvana《Smells Like Teen Spirit》是甚麼感覺？

Nirvana 於 1991 年推出的單曲《Smells Like Teen Spirit》一曲大家不會陌生，這首常被媒體標榜成「X 世代飲歌」（雖然樂隊不這樣認為）也同時將 grunge 音樂帶到了主流音樂界知道。樂隊靈魂人物 Kurt Cobain 死後多年歌曲更是成為了神曲。翻唱的翻過，惡搞也惡搞過，那這次分享的翻唱又有何特別？因為那是用末代羅馬共和國至早期羅馬帝國（約公元前 75 年至 2 世紀左右）的古拉丁語（ Classical Latin ）的文字與當時的音樂風枱唱出來！那會是怎樣風一番風景呢？即聽一下！

YouTube 製片人 Khole Ja 與幾位朋友的幫助下，將《Smells Like Teen Spirit》可以說是完整的翻譯成古拉丁語 —— 當然有些歌詞改了點去迎合 2 世紀時的意境，再配合當時羅馬帝國的音樂風格唱了出來！

片段中除了有在 1890 年由藝術家 Joseph-Noël Sylvestre 畫作《The Sacking Of Rome》作配襯歌曲外，更有「古拉丁----英文」對照歌詞，除了 gun 改成 spears 、A mulatto 改成 A Barbarian 外，其餘歌詞都沒大改變，而且，洗腦感比原曲更強！好啦，聽多一次原曲比較下：

要知道當年歌曲一出時，根本不是很聽得出 Kurt 在唱甚麼（笑），當然現在譯成其他文字也不算太難，音樂人"Weird Al" Yankovic 在 1992 年惡搞了這曲和 mv 成《Smells Like Nirvana》，更得到了當時 Kurt 的笑笑回應「被你惡搞，那我們即是成功了！」這首歌，根本不會過時。

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