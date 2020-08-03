【武漢punk傳奇】最敢言的SMZB翻玩《東方之珠》寄語香港人

來自水深火熱的武漢，主音吳維被譽為中國punk第一人，成立超過二十年的「生命之餅」(SMZB)，團名來自聖經故事，耶穌說過「吃我的肉喝我的血」，多年來 SMZB 亦用身體去證明對搖滾對自由的堅定，對自身對人民的反思。《東方之珠》來自台灣音樂人羅大佑在1986年的創作，關於《中英聯合聲明》簽署後，大家對於香港的思考。武漢、台灣、英國、香港，對於這些關鍵詞的想像，因為這首作品再次連繫在一起。

SMZB主音吳維學習音樂之前，他只聽過Beyond的歌，令他開始寫歌是因為 Nirvana，1995年 吳維赴京到迷笛音樂學校學習，回鄉後組成武漢第一隊punk樂隊「生命之餅」。待過北京，因為難以融入當地人品複雜的關係，吳維回到武漢紮根，樂隊經歷多次成員更變後，改名為「SMZB」。

SMZB 成為武漢搖滾團的驕傲，他們更擁有一首屬於當地的《海闊天空》，武漢人一聽就會瘋狂的《大武漢》：

當我下了飛機，離開了機場，我感覺每一口呼吸的空氣，都很自由。 2005正在歐洲巡演的吳維，接受當地媒體訪問。

本土意識濃厚的「SMZB」，同時透過英文的歌詞，批判著民族在歷史及現今社會上的缺失，經過大型國內巡演建立強盛的人氣，他們走進東南亞，2005年更被邀請到歐洲進行50多天的巡演，他們的生活從沒有順利過。

在歐洲巡演時，樂手們只能靠執觀眾在地下留下的零錢去買煙，有時更要在垃圾筒找尋剩餘的食材。第一張專輯《50000》發行，歌詞被有關當局要求全部更改，第二張專輯《十年反抗》上架後，即被政府人員查問當中的「反抗」所指是什麼？

唱片發行多次受阻，SNZB決定以完全獨立的形式發片，樂迷只有在他們的演出，才能購買專輯，而這樣的售銷模式，在內地是「非法的」。

龐克音樂就是要直接些，我討厭這個制度，就要去罵它！ 吳維

SMZB 主腦吳維 常被隊員質疑他只顧要說的話，而忽略音樂性，在國內演出受到官員特別考察，吳維繼續直話直說，最後樂隊被帶走。為了不再有顧慮，吳維甚至與同時擔任鼓手的老婆離婚，這個人對自由對公義的偏執，已經達到瘋狂的程度。

《東方之珠》收錄在SMZB即將發行新專輯《東方往事》。(網絡圖片)

其實本來是準備在《東方往事》專輯裡翻唱《水手》這首歌的，結果2019年六月開始在香江發生的事情讓我改變了想法，決定翻唱《東方之珠》......東方往事裡面怎麼能沒有東方之珠呢，這都是命運在安排。所以你明白 MV最後的五秒白色畫面的意思嗎？ 吳維

SMZB 最新專輯《東方往事》原本計劃翻唱鄭智化的《水手》，向這位曾以《大國民》諷刺台灣社會問題，後淡出於樂壇的音樂人致敬。後來因為上年六月後的事件，吳維決定翻唱《東方之珠》送給香港，將本來的《水手》放在專輯的最後，吳維更希望樂迷留意最後五秒的白色畫面。面對白色，你覺得恐怖嗎？