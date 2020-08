Brian Eno 日記與長篇文章著作得以重新發行

1996 年, Brian Eno 出版了《A Year With With Swollen Appendices》一書,這是他從 1994 年底開始撰寫的日記和隨散文集。25 年過去,Brian Eno 紀念書本 25 周年重新出版。

該作品的精裝版和電子書版將於 2020 年 11 月 19 日先在英國出版,再於 2021 年 2 月 9 日在美國透過出版社 Faber and Faber 推出。

Brian Eno 的《A Year With With Swollen Appendices》25 周年版本

《A Year With With Swollen Appendices》包括 Eno 重新寫的序,大家可以再一次重溫他與 David Bowie 、U2 、Jah Wobble 等人合作的原著,以及關於創作 ambient 音樂的日常文章、他對世界時事的感受等等。新版本的設計旨在向 Eno 保留的日記初本以及該書的第一版去致敬。

今年年初,Eno 和他的兄弟 Roger 分享了他們的共同專輯《Mixing Colours》。

Faber and Faber 編輯總監 Alexa von Hirschberg 在新聞稿中說:「我們很高興將 Brian Eno 於1995 年寫的日記和『附錄』重印出來。《A Year With With Swollen Appendices》裝載著在歷史重要的時刻,內裡有著一位強大思想家、創造者的思想和工作實踐之間密不可分的時光。這是必不可少的讀物。」

【登月50周年】 Brian Eno 的阿波羅計劃紀錄片音樂如何延伸?