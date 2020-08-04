止下渴先 - Arcade Fire 後花園演出慶《The Suburbs》十周年

外國的疫情家居隔離仍生效中，所以要看樂隊演出都暫只能在社交網絡中，Arcade Fire 的夫妻檔就在 Instagram 分享了「串流演出」的片段，通唱出《Sprawl II (Mountains Beyond Mountains) 》的二人組演出來紀念專輯《The Suburbs》10 周年的里程。

Arcade Fire 這條片段分享是為 Salesforce 直播期間演三首歌的其中一首 —— 《Sprawl II (Mountains Beyond Mountains) 》的。 樂隊主腦之一 Régine Chassagne 在院子裡唱歌、跳舞和揮舞絨球。 同時，丈夫 Win Butler 在後面彈著結他、操作著混音板和同時用機拍片拍照。 「嗨，大家好。」他在片中最後說道。 「謝謝。 大家在外頭要安全啊。」

夫妻兩人在 post 中寫：「《The Suburbs》已十歲了！真的期待著大家可以再一起玩音樂。在此之前，要保持安全和健康啊。」於 2010 年 8 月推出的專輯《The Suburbs》可以說是 Arcade Fire 最受歡迎的唱片，在眾多年終音樂榜上名列榜首。大家可以在下面看看完整的演出：

幾個月前，Win Butler 分享說 Arcade Fire 正在製作他們新一張專輯，那是繼 2017 年推出的《 Everything Now 》三年來的新作。不過因為 COVID-19 疫情，Win Butler 只能說「樂隊仍在為新專輯努力中... 」不過在 twitter 可以聽到點點新專輯的概念

I can't get a match on Shazam so I reckon this could be new Arcade Fire music.



My ears love this!🤗



[instagram: djwindows98] pic.twitter.com/PQbgqgB2vV — Arcade Fire Tube (@ArcadeFireTube) July 18, 2020

那即是要等到何時？疫情令 Arcade Fire 新專輯遙遙無期