那即是要等到何時？疫情令 Arcade Fire 新專輯遙遙無期

幾個月前，加拿大 indie rock 樂隊 Arcade Fire 主腦人 Win Butler 很婉轉地分享說 Arcade Fire 正在製作他們新一張專輯，那是繼 2017 年推出的《 Everything Now 》三年來的新作。不過去到今天，Win Butler 在談到他即將發布的個人專輯時，說「樂隊仍在為新專輯努力中... 」一日最衰都係 COVID-19 ！

Win Butler 的全新個人專輯《 Generations 》，即將由 Merge Records 於 9 月 25 日推出，當中收錄歌曲《 Surrender 》，mv 中的片段都是來自 Butler 在家居隔離時與家人在錄音室製作時的情況：

好呀！恭喜新碟呀！那... 那 Arcade Fire 呢？《 Everything Now 》已是三年前的專輯了，樂迷還要等多久呢？Win Butler 在接愛 NME 訪問時說：「我們原本是在灌錄作品的，但現在鼓手 Jeremy 在澳洲，我向 Régine 在加拿大，其餘的在美國。澳洲疫情爆發得強勁，加拿大又封了邊境... 樂隊做音樂很講求地利人和的問題，但現在的問題已難以去克服。」他又說他們覺得視像、數碼的製作音樂方法行不通，除非他們可以實實在在的聚在一起為止。暫時樂迷不能奢望在這個景況下 Arcade Fire 會有新專輯的進展。

「我們對數碼檔的管理技能未去到可以啟發到我們的創造力。」 Win Butler 補充說。

那，沒法了，再 loop 一下 Arcade Fire 的舊專輯和 Win Butler 的個人新作吧。

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