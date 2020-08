《永遠的0》配樂家主理 多啦A夢《STAND BY ME 2》淚線準備再崩潰

今年是多啦A夢誕生50週年紀念,一浪接一浪的新作湧現,以3D技術呈現的《STAND BY ME 》推出續集,前作講述大雄與多啦A夢離別的故事,續集繼續走催淚路線,未來準備與靜香結婚的大雄,竟然逃婚!多啦A夢能否讓大雄重拾勇氣? 催淚電影最重要是音樂!曾為《永遠的0》《永遠的三丁目的夕陽》配樂的日本金像獎最佳音樂得主 佐藤直紀,準備被他打開你的淚線?

原定8月上映的《STAND BY ME 2》因為遷就延期的《大雄的新恐龍》,而暫時未有公映日期,卻在近日釋出最新預告。前作《STAND BY ME》感動過無數入場觀眾之餘,廣東話配音版本更是港版叮噹配音員「保全叔」的遺作,由前作開始擔任配樂的 佐藤直紀 ,繼續牽引大家的淚線。

佐藤直紀較港人熟悉的配樂作品出現在日劇《海猿》、台灣棒球電影《KANO》、電影《永遠的0》、《浪客劍心》真人電影版等作品,其中《永遠的三丁目的夕陽 的配樂作品,更令佐藤直紀獲得第29屆日本電影學院獎 最優秀音楽獎。

佐藤直紀的作品善於描繪人類與大環境的關係,在天空、在海洋、在夕陽下,人類的生存模式會有所變化,能浩瀚的闖蕩,亦能擁抱著溫柔。在近日思想受到各種污染的情況下,好好清理下心靈吧!