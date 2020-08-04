《永遠的0》配樂家主理 多啦A夢《STAND BY ME 2》淚線準備再崩潰

今年是多啦A夢誕生50週年紀念，一浪接一浪的新作湧現，以3D技術呈現的《STAND BY ME 》推出續集，前作講述大雄與多啦A夢離別的故事，續集繼續走催淚路線，未來準備與靜香結婚的大雄，竟然逃婚！多啦A夢能否讓大雄重拾勇氣？ 催淚電影最重要是音樂！曾為《永遠的0》《永遠的三丁目的夕陽》配樂的日本金像獎最佳音樂得主 佐藤直紀，準備被他打開你的淚線？

原定8月上映的《STAND BY ME 2》因為遷就延期的《大雄的新恐龍》，而暫時未有公映日期，卻在近日釋出最新預告。前作《STAND BY ME》感動過無數入場觀眾之餘，廣東話配音版本更是港版叮噹配音員「保全叔」的遺作，由前作開始擔任配樂的 佐藤直紀 ，繼續牽引大家的淚線。

佐藤直紀較港人熟悉的配樂作品出現在日劇《海猿》、台灣棒球電影《KANO》、電影《永遠的0》、《浪客劍心》真人電影版等作品，其中《永遠的三丁目的夕陽 的配樂作品，更令佐藤直紀獲得第29屆日本電影學院獎 最優秀音楽獎。

佐藤直紀的作品善於描繪人類與大環境的關係，在天空、在海洋、在夕陽下，人類的生存模式會有所變化，能浩瀚的闖蕩，亦能擁抱著溫柔。在近日思想受到各種污染的情況下，好好清理下心靈吧！