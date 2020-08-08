【星期六聽聽歌】新電玩《Assassin’s Creed Valhalla》主題曲

《Assassin’s Creed Valhalla》將成為今年聖誕假期時節其中一款焦點遊戲，玩家現在可以先聽聽遊戲的主題曲，其北歐元素濃烈，也是這信遊戲系列首次進入北歐大陸的旅程。

曲目由金屬鼓手搖身一變成北歐民謠歌手的 Einar Selvi（他的音樂也出現在 History Channel 的《Vikings》節目上），這道主題曲看似準確又恰當地呈現出 9 世紀維京人的文化：

主題曲由資深電影及遊戲作曲家 Sarah Schachner 和 Jesper Kyd 共同創作，承載著遊戲主角 Eivor 的個人心理矛盾和遊戲中整個意境。

Sarah Schachner 說：「我們希望主題能夠同時喚起那懸念和希望，我想像著維京人中的許多人在勇敢地航行在海上，面對著未知的命運時那份感受。整個遊戲大家都會和 Eivor 經歷著一種情感上的緊張氣氛，也體現了這史詩般的旅程。」

Jesper Kyd 補充說：「我們專注於創造與 Eivor 旅途緊密相關的旋律和體驗，同時使用將大家帶入維京時代的聲音。」

Prince 重新發行專輯將收錄1986年未曾發布歌曲《Cosmic Day》