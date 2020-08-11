又一天價 - Jimi Hendrix 六十年代結他 22 萬美元成交

Jimi Hendrix，樂迷不會陌生，亦不會對他「左手彈右手結他」的經典風格感到驚奇，反而最想知的，是他 27 年人生中，除了 Fender Stratocaster 外哪支結他對他非常重要呢？最近又有拍賣行指沒有牌子的 Japanese sunburst 款式結他曾被 Jimi Hendrix 所用，最後更以 21.6 萬美元成交。

Jimi Hendrix 舞台上用過的結他，與他的結他技術一樣令所有樂迷如癡如醉，也一直以來是拍賣行及收藏家的寶物：被燒過的 Stratocaster、Jimi 在 1969 年 Woodstock 音樂節彈奏的 Stratocaster和在 2016 年，被稱為「伴著 Jimi 最久」的 1951 年 Epiphone FT-79 acoustic 結他，都是天價在拍賣中成交。而最近，拍賣行 GWS Auctions 指他們找到了 Jimi 在服軍役後不久於 1962 年用過的沒有品牌的 Japanese sunburst 款式結他：

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拍賣行又指，當年 Jimi 是用這結他在田納西州（Tennessee）Clarksville 城為 Wilson Pickett、Sam Cooke 、Tina Turner 等人玩音樂。到 1964 年 Jimi 要到倫敦留了給在紐約的同是音樂人朋友 Mike Quashie（去年逝世，終年 88 歲），GWS Auctions 說有兩封由 Mike 簽發的信件，證明結他是 Jimi 送贈及用過，也有與 Mike 傾談過的收藏家認證。不過都是那句，你信，就會買。

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