【五迷快衝】MAYDAY金屬EP《2020》Soptify上架！但唱俄文？

「MAYDAY」是國際通用的無線電通話遇難求救訊號，因為五月天成員瑪莎在BBS的代號「MayDay」，他們就起用了作團名。小時候是五迷的筆者，今日發現在Soptify發現他們，推出了風格最革命性的EP《2020》，一打開就是金屬的咆吼！

五月天最新金屬EP《2020》(圖片來源：Soptify)

金屬的元素亦曾經在五月天的作品中出現，但真正推出金屬專輯卻是事無前例的事，當筆者打開最新EP《2020》，由強勁快速的結他solo開啟前奏，我感覺到怪獸與石頭的結他，就像長了獠牙般兇狠，冠佑地動山搖的bass drum，在期待主唱大人阿信開口時，發現他在疫症期間學懂俄文？

五月天主唱大人阿信在抗疫期間學懂了俄文？(圖片來源：Soptify)

俄國金屬樂隊「MAYDAY」因為與台灣天團五月天撞名，令 Soptify 將他們歸納在五月天的目錄之中，在寫稿時筆者還有查看五迷的反應？究竟有多少人發現到？ 曾揚言出滿十張專輯就退休，五月天最後的第十張會否嘗試做金屬專輯？

----------------------離題分隔線-----------------------------------------------------

題外話，老實說筆者自己小時候身為五迷，長大後接觸了更多音樂類型之後，開始沒有以往般著迷，很多人會說他們好像不能不能有突破性的轉變，只能停留在流行的曲風之中，筆者曾經也認同這個說法，但當自己再成熟一些，發現不應該將自己的追求全部寄託在一個/一個單位創作人之上。

當你自身有更多的追求，我們應該自己去找方法去體驗及實踐，經常給創作評價，為何不說這個題材？為何不轉音樂風格？創作人就會失去創作本是表達自我想法的初衷，就像你希望舊情人去改變，令自己可以重新喜歡她，這是不合理的！只要她活得安好，有自信發揮到最大的魅力，那就好好的。

莊正 新歌《喝啖茶》見字飲茶 重整思緒面對亂世