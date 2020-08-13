回味 - Circuit des Yeux 翻唱 80 年代 Galaxie 500 名曲

對， 說起 Galaxie 500，可以是代表車廠 Ford 50 年代至 70 年代出產的一款汽車的型號，但對樂迷來說，應該會即時想起 80 年代末美國 dream pop/slowcore 的同名樂隊。樂隊只在 indie 界走了四年時光就不歡而散了，但他們還聚在一起時的歌曲、音樂，到了 30 年後仍令人聽出那份淒美、愁更愁之感。最近女唱作人 Circuit des Yeux 翻唱了樂隊的一曲《Pictures》，我們藉此來回味一下 Galaxie 500 的時光。

Circuit des Yeux 其實是女唱作人 Haley Fohr 的個人音樂企劃，她最近上載了她翻唱的歌曲、80 年代末的 dream pop 樂隊 Galaxie 500 的《Pictures》：

Haley Fohr 說：「多謝 Galaxie 500 當年決定玩音樂，他們專輯《Today》推出的年份也是我出生的年份，這個美妙的巧合令我找到了地球最平坦的地方讓我心靈安穩地著陸。」

女唱作人 Haley Fohr 的個人音樂企劃 Circuit des Yeux。

其實這是一個由 20 個音樂單位發起的活動，叫作「20 Bands cover Galaxie 500, 2020」，為了慶祝在 Brooklyn 新一年度的「Record Store Day」，但因為 COVID-19 疫情關係，活動移師網上舉行，當中有不少年輕 indie 樂隊及音樂人。Galaxie 500 這樂隊可以說是一個傳奇 —— 曾差點點就可以走上音樂界成功之路，但最後一通「我要離隊」的電話、Rough Trade 破產，令樂隊變成了只能「重溫的歷史」。

三位 80 年代在哈佛讀書的學生：結他手 Dean Wareham、鼓手 Damon Krukowski 和女低音結他手 Naomi Yang 在 1987 年以他們朋友的一架 Ford 汽車命名樂隊 —— Galaxie 500。他們「限米煮限飯」下製作多首 alternative rock/Psychedelic rock 歌曲，他們的 Demo 受到音樂監製 Mark Kramer 賞識，為樂隊作監製，Kramer 在他們簡陋的樂器演奏下注入了不少「氛圍意境」去填補不足；以及找來了當時細廠牌 Aurora 發行，Galaxie 500 的首張專輯《Today》就這樣在 1987 年面世了。 Circuit des Yeux 翻唱的《Pictures》也正是收錄在此專輯中：

Galaxie 500 的音樂，除了氛圍，就是 Dean 的唱腔，你只是聽著《Pictures》一曲，都好像可以說成是一首 The Velvet Underground 的作品，那結他獨奏尤其相似，的而且確，他們指 The Velvet Underground 影響他們的創作非常深遠。

在《Today》後，Galaxie 500 有了在英國巡迴的機會，更得到了 indie 大廠牌 Rough Trade 簽到旗下，在更充足的支持下，樂隊在 1989 年推出第二專輯《On Fire》，也是他們最為人熟悉、被公認為樂隊最佳的一張專輯。

在《On Fire》中，Dean 的唱腔更 wild 更奔放，成為了樂隊特色，令樂隊在英國大受歡迎，更有樂評人點名讚他們是「有如 Jonathan Richman 與 The Velvet Underground 同台演出」。

Galaxie 500 名聲大振，更在 John Peel 的 BBC Radio 1 電台《Peel Sessions》出席過兩次：

當然，世事很奇妙，一成功，就會有枝節頻生。樂隊內的關係日漸惡化，Dean 和 Damon 與 Naomi 兩人的距離愈來愈遠（是因為 Damon 和 Naomi 是 一對的關係嗎？），到 1991 年他們在不和諧的氣氛下完成第三張專輯《This Is Our Music》後，於一次與 Cocteau Twins 的美國巡演後，當 Damon 安排即將的日本巡演 ——「我當時已買好了機票，打電這給 Dean 想打點一切時，他回了一句：『我對你們沒甚麼好說了，我不玩了，再見。』那個時候我們差不多要和 Columbia Records 簽合約了！」Damon 說。有指是當年將要過檔 Elektra Records 的 Terry Tolkin 叫 Dean 退隊，認為他「作個人發展更有前途」...

就這樣，Galaxie 500 這輛「音樂汽車」只走了 4 年光景，差點點可以到達銀河邊際，但最後都只是「what if」。

當年更因為 Rough Trade 要倒閉，亂局中 Damon 和 Naomi 要自己找律師和去法庭才能拍賣買回專輯的版權... 「我們到今天都沒有收過當年 Rough Trade 承諾過的版費。」Damon 說。

Anyways，Galaxie 500 後， Dean 出過了個人單曲，組成了樂隊 Luna，當中結識了現任妻子 Britta Phillips，期後兩人再組二人樂隊 Dean & Britta﹐在紐約定居；結了婚的 Damon 和 Naomi 組成夫妻檔先有 Pierre Etoile（法文 Rock Star 之意）及到現在的 Damon and Naomi，出了七張專輯。比較多人有印像的是首張專輯《More Sad Hits》：

+ 3 + 2

相信 Damon and Naomi 和 Dean & Britta 同台演出機會，與 Daft Punk 會在公開場合脫下頭盔的機會一樣微。

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