鎖不住的音符 - Sofia Coppola 淺談電影中選用音樂的過程

女導演 Sofia Coppola 的電影大家不會陌生,當中的場景、鏡頭、角色、對白和故事都叫人多年來「忘不了,卻每每想再看多次」。而其實在她的作品中更要咀嚼的,是她用的音樂。

Sofia Coppola 最近接受 American Film Institute(AFI)的視像訪問,主持人問到她是如何選用電影中的音樂

Sofia Coppola 說到:「在學電影時有教過『不要將音樂也在劇本中寫進去』,但我很多時都會在寫某個場景時,心裡已有特定的音樂類型... 我很多時都會邊寫劇本邊聽音樂,在寫《鎖不住的青春》(The Virgin Suicides)時,我就是在聽著 Air 的音樂,我在想,不如邀請他們為我弄配樂啊,結果整張原聲配樂都由他們主理了。」

她又說《The Virgin Suicides》故事設定為一個對 70 年代發生的事的回憶錄,「如何用現代音樂去襯托整個氛圍很重要。」但 Sofia Coppola 最後說在後製時不用音樂去看每一幕戲份,若都覺得滿意,那麼音樂就能將那些場面畫龍點睛。

Sofia Coppola 的電影除了《The Virgin Suicides》有 Air 去製作原聲配樂外,如《迷失東京》(Lost In Translation)也一樣令人著迷,雖不是找來甚麼大名氣的音樂單位主理,但由作曲家 Brian Reitzell 作監製及顧問下,找來了不少 shoegaze 音樂,如 My Bloody Valentine、The Jesus and Mary Chain 等等的曲目,令在 2000 年代中期音樂界來了一次小小的「shoegaze 重生」。

即使有歷史傳記味道的電影《瑪麗皇后》(Marie Antoinette),Sofia 也可以將 post-punk、new wave、alternative rock 等類型的樂隊如 Siouxsie and the Banshees、New Order、The Stroke,甚至 avant-garde 味濃的 Aphex Twin 一首《Jynweythek Ylow》也可以放進電影當中:

即使是有點被忽略了、同是 Sofia 於 2013 年找來 Emma Watson 參演的《閃閃靚賊》(The Bling Ring),最令人深印像的應該是由 Brian Reitzell 監製、和 Oneohtrix Point Never 的 Daniel Lopatin 合作原聲配樂,有著電音、 krautrock 和 hiphop 的歌曲。

最後送上在 2017 年都是由 Sofia Coppola 執導的《美麗有毒》(The Beguiled)當中由她現任丈夫Thomas Mars 的樂隊 Phoenix 製作的配樂中,所揀選的一首在南北戰爭(American Civil War)很著名的歌曲《Lorena》:

