First Aid Kit 期待回歸演出的日子 翻唱 country 名曲

瑞典姊妹檔姐合 First Aid Kit 和一眾音樂人音樂單位一樣，因為 COVID-19 疫情而要取消所有巡迴演出。不過她們仍掛念著可以到處演出的日子，在網上分享了片段，是她們過去數年在不同地方不同國家演出的日子，配上她們翻唱 80 年代 Willie Nelson 名曲《On The Road Again》。

First Aid Kit 兩姊妹 Johanna 和 Klara Söderberg 在 YouTube 分享了她們七年前錄下的一首翻唱版《On The Road Again》

兩姊妹說：「這歌我們是數年前錄下的了，鄉村音樂的經典。也因為 COVID 疫情，這首歌很適合現在和大家分享。mv 是我們過去這些年來到不同地方演出是用手機拍下的片段，看回那些時光令我們感受良多，可以自由地到處去、我們是多麼喜歡現場演出，和大家面對面接觸，和我們樂隊和工作人員嬉戲的時光。」

此曲大家可以下載，收益會捐到 Crew Nation 這個幫助受 COVID-19 疫情影響音樂演出場地工作人員收入的基金。「沒有他們，大家根本不會看到任何音樂演出，他們現在的困境更需要我們的協助。希望再在台上見回大家的日子不遠。」

《On The Road Again》可以說是 First Aid Kit 繼兩年前的專輯《Ruins》及 EP《Tender Offerings》的新動作。

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