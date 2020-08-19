超級 Fans 網上直播 Dave Grohl 亂入即興打鼓表演

外國地方就是有樣好，音樂人，即使是著名的也好，和樂迷的距離總是近一點，不會那樣離地大牌。就好像 Foo Fighters 的 Dave Grohl，他最近在一位超級 fans 的 Instagram 直播時突然亂入，更即興打鼓！

是這樣的，在美國進行 COVID-19 家居隔離的日子裡，一位叫 Pat Finnerty 的樂迷，在 Instagram 發起了一項自我挑戰，玩不同音樂人作品的其中一段再 share 到 IG Live 上。又因為他是一名 Grohl 的超級 fans，所以挑戰變成了「Grohlathon」，希望 Dave Grohl 會見到這個 live。又真的給 Pat「美夢成真」，Grohl 在 Pat 直播了足足九小時後，亂入了！

當 Grohl 入到了直播畫面時，Pat 即時拿出穿起了 tee 的 Dave Grohl 紙牌公仔，Grohl 即時大笑：「你他媽的在幹甚麼啊！」Pat 邀請 Dave Grohl 和他同奏 Dire Straits《Money for Nothing》，Dave 在喝了紅酒後，即場打鼓和 Pat 來 jam 一下！

Pat Finnerty 向《Rolling Stone》雜誌說：「Dave Grohl 和我想像的一樣友善又有型。我由高中起就想見到 Grohl，我那時只聽 Nirvana，看音樂紀錄片也總會有 Grohl 在裡面，他與 The Beatles 與 Led Zeppelin 玩過，現在，我也和 Grohl 玩過音樂了！」

大家有想同哪位音樂人網上 jam 歌？

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