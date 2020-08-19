有好多歌聽《Bill and Ted Face the Music》最新預告片

大家對 Keanu Reeves 的印象，近年當然是他在《John Wick》電影系列的「如詩之意境地殺人」非常深刻，遠一點的，則是科幻《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）或巴士上的《生死時速》（Speed）。但其實， Keanu 的響頭炮之作，是 1989 年的科幻喜劇《Bill & Ted's Excellent Adventure》和 1991 年的《Bill & Ted’s Bogus Journey》；31 年後，Keanu 和原班陣容拍了第三集《Bill and Ted Face the Music》，有歌有音樂！

《Bill and Ted Face the Music》一個星期多後就會在美國上映及在串流平台首播，在這時最新的預告片中，飾演 Ted 的 Keanu Reeves 和飾演 Bill 的 Alex Winter，將會首次遇見系列的新角色：

對，《Bill & Ted》系列最出名就是角色 Rufus 這個未來人會站在如電話亭一樣的時光機遇上了 Bill 和 Ted。不過飾演 Rufus 的笑匠 George Carlin 在 2008 年去世，所以新一集由女演員 Kristen Schaal 飾演 Rufus 女兒 Kelly —— Kelly 一名也是啟發自 George Carlin 的女兒 Kelly Carlin。

電影的音樂也值得留意，早在 1991 年那集《Bill & Ted’s Bogus Journey》，樂隊如 Kiss、Megadeth 、Love on Ice 等的歌曲都出現在 Soundtrack 中：

第三集則找來了 Weezer 、Lamb of God 、Gold War Kids 、Mastodon 等的歌曲：

現在除了《The Matrix 4》，大家也可以在 game 界期待 Keanu 的「演出」

First Aid Kit 期待回歸演出的日子 翻唱 country 名曲