Sonic Youth 成員曾為電影《紫醉金迷》翻唱名曲終見天日

1998 年，當時有一套由 Todd Haynes 自編自導音樂劇情電影、啟發自 David Bowie、Iggy Pop 和 Lou Reed 於 70 年代 glam rock「多姿多彩」時期的《紫醉金迷》（Velvet Goldmine），主理該電影配樂的 Carter Burwell 找來了一「精英班底」jam 歌製作歌曲，包括了有 Sonic Youth 的 Thurston Moore 一隊 cover 樂隊 Wylde Ratttz，他們在電影後沉寂廿多年後，最近回歸樂壇，更釋出了一首為《紫醉金迷》製配樂時未曾推出過的歌曲、翻唱樂隊 The Stooges 的《Fun House》。

Wylde Ratttz 當年除了 Thurston Moore，還有另一 SY 成員 Steve Shelley、 The Stooges 的 Ron Asheton、Minutemen 的 Mike Watt、Gumball 的 Don Fleming 和 Mudhoney 的 Mark Arm，是真正 supergroup 中的 supergroup，他們在電影中作為主角、Ewan Mcgregor 飾演的 Curt Wild 一角所演釋的歌曲：

《T.V. Eye》一曲本來就是 1970 年由 punk rock 樂隊 The Stooges 收錄在專輯《Fun House》的一曲。Ron Asheton 在 1998 年和其他精英音樂人合作組成 Wylde Ratttz 就是要為電影重塑 70 年代感覺。

20 多年過去， Ron Asheton 也在 2009 年去世，但為他成立的基金 Ron Asheton Foundation 卻一直延續他的音樂，Wylde Ratttz 也在今年出山回歸音樂圈子！他們於 4 月推出了全新的同名專輯，又在近日釋出了在為《紫醉金迷》製作配樂時未曾發布的 The Stooges《Fun House》翻唱版，原曲有 7 分多鐘長，但翻唱版加入了銷魂的 saxphone 樂章後，歌曲整整 12 分鐘。

Wylde Ratttz 也開了 bandcamp 專頁，《Fun House》一曲可以試聽得到，歌曲的收益都會撥到 Ron Asheton Foundation 當中

<a href="http://wylderatttz.bandcamp.com/track/fun-house">Fun House by wylde ratttz</a>

大家也不妨重溫一下《紫醉金迷》的 OST，除了 Wylde Ratttz 之外，也有 Brian Eno、Pulp、Lou Reed 及 Roxy Music 的作品。

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