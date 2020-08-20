Jack White 將 White Stripes 時期多款樂器網上拍賣發售

Jack White 與自家音樂廠牌 Third Man Records 日前公布會將一系列自己用過、友人贈送的樂器、揚聲器、個人物品、現場演出用具及其他罕有物件於網上拍賣！當中除了有碼少結他外，還有焦點拍賣品 —— 於 The White Stripes 在 2003 歌曲《The Hardest Button to Button》拍攝 mv 時用過的紅色鼓套裝！

The White Stripes 早在 2011 年因 Meg White 情緒問題解散，但猶記得當年樂隊紅極一時，他們擁有過的樂器、精品一定多碼勝數，今次的拍賣在 Online Nashville Auctions 上舉行，多達 104 件拍賣品，當中以 2003 歌曲《The Hardest Button to Button》拍攝 mv 時用過的紅色 Ludwig Accent 鼓套裝最為吸引！

拍賣品還有很多，如 Jack White 於現場演出用過的結他、喇叭、顯示器連箱、音效器盤、曾和 Jack 合作過、已故音樂人 Ikey Owens 練習用的電子琴、Wanda Jackson 送贈的粉紅簽名結他，連 Paul Frank 當年送給 The White Stripes 的特別版單車也有：

+ 9 + 8 + 7

網上拍賣會於北美中部時間（CST/CDT）8 月 26 日早上九時（香港時間 8 月26 日晚上十時）到 8 月 30 日晚上九時（香港時間 8 月 31 日早上十時）舉行，Third Man Records 指拍賣所得的部分收益會捐到 John Peel Centre for Creative Arts 、Gideon’s 軍隊及底特律 Phoenix Center。有興趣可以到拍賣網看看。

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