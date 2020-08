Jack White 將 White Stripes 時期多款樂器網上拍賣發售

Jack White 與自家音樂廠牌 Third Man Records 日前公布會將一系列自己用過、友人贈送的樂器、揚聲器、個人物品、現場演出用具及其他罕有物件於網上拍賣!當中除了有碼少結他外,還有焦點拍賣品 —— 於 The White Stripes 在 2003 歌曲《The Hardest Button to Button》拍攝 mv 時用過的紅色鼓套裝!