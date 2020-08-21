Billie Eilish 出片反特朗普 呼籲投票支持拜登

三年前 Lady GaGa 曾與現美國民主黨總統候選人 拜登，一同拍片反性侵，並表示兩人是好友關係互相支持。一向受文化屆別支持的美國民主黨，在11月大選在來臨前，再有巨星力撐，全球最受歡迎的年輕音樂人 Billie Eilish 拍片呼籲群眾打倒特朗普，投票支持拜登。

Billie Eilish 在影片中表示特朗普正在破壞美國以及所有他們關心的事情，他們需要一個新領袖去解決問題，例如改變結構性的歧視，並呼籲大家用選票打倒特朗普，支持拜登這個更合適的團隊為美國服務。

Billie Eilish 更成立 billieeilish.com/vote 網站，提供各種登記做選民的方式，她認為這是她一生人之中最重要的選舉，沉默是不能改變現況，要實質投票去發聲。

Billie Eilish 開設網站提供選民登記方法。(圖片來源：https_www.billieeilish.com_vote)

網民紛紛於Billie Eilish網站留言，大多數的貼文都是對於民主黨總統候選人 拜登「戀童」的爭議，亦有另一種意見指出，美國人會用盡所有辦法去阻止特朗普連任，就算拜登涉及「戀童」爭議，仍不是選民所關心的事。

Billie Eilish《my future》 MV 為香港樂迷 特設繁中歌詞字幕