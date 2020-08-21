專訪香港動畫師 Tommy 創建Jess Glynne反烏托邦MV世界

遊戲《刺客信條》宣傳片、Nike 動畫廣告、本地樂隊 more reverb MV、到最近自家創作的動畫短片《世外》，早已經不是一鳴驚人，香港動畫導演 Tommy Ng的作品再次成為話題，來自這位超過百萬訂閱的英國歌手 Jess Glynne 的最新MV《Lie For You》，當中反烏托邦的對抗情節，更令人容易有所聯想。每次Tommy有新作，扭耳仔都會專訪他，關心他的肝臟健康狀況。

Snakehips & Jess Glynne 《 Lie For You 》動畫MV整個合作的源起在？

Point Five Creations 動畫導演 Tommy： 合作是始於5月下旬, 收到一封來自洛杉磯的導演Nicholas Lam 電郵，他想邀請我們一齊製作一個動畫MV，當時佢已經準備了 Storyline 同visual reference，想做一個類似《亞基拉》《Blade Runner》動畫。

我偷睇下導演 Nicholas Lam 的 Vimeo 網頁，他是個實體拍攝導演，發覺佢真的好犀利，visual sense好強，而且早排他有一個作品入選MTV獎，都好想、與他合作一下，雖然時間真的好趕，只得兩個月左右，但整個project好玩好想參與。

導演 Nicholas Lam 入選MTV最佳K-pop MV獎的作品：

歌手方面，我之前都有聽過 Snakehips 的作品，作品好聽。特別有一個MV好深刻，主演係一對來自日本的孖妹dancer，條MV拍得好靚。

導演Nicholas Lam是香港人嗎？他怎樣發現到你們？對你們最深刻的作品係？

動畫導演 Tommy： 導演在香港生活過，長大應該就在美國。他是透過一個 timeout hk 的記者朋友介紹而認識我們，2014年那時我接受過他們的訪問，關於我的畢業作品《逆石譚》，所以當 Nicholas 想矘動畫師時，記者就介紹媷我給佢認識…所以導演對我的印象應該是《逆石譚》。

在構思整個故事時，你們覺得西方創作人對於「反烏托邦」「cyberpunk」的理解？他們是否覺得香港就是最適合做這個題材的地方？

動畫導演 Tommy： 我們對於反烏托邦的想法，都是主要係來自於ACG文化, 除了上述所講的電影，還有一些遊戲 例如《Final Fantasy VII》, 動畫《 Ghost in the Shell 》《black lagoon》. Distopia 和 cyberpunk，可以話是80-90年代最火熱的題材之一。

Snakehips & Jess Glynne 《 Lie For You 》MV的角色設定圖集：

這個MV的故事線是非常經典的動畫情節，大家一定好熟悉這一種「打Boss過五關斬六將」的英雄旅程。

不過當來到這一兩年，世界變得非常混亂的時候，大家開始意識到世界不斷走向崩壞，童年時睇的動畫，就好像在這一刻發生。而美國與香港或者其他國家，同樣地都面對著一個動盪的時代，所以我們好想將這個故事的背景設定，在一個香港同洛杉磯混合的未來城市裡面。

美國同香港或者其他國家，同樣地都面對緊一個動盪既時候，所以我哋好想將呢個故事嘅背景設定係一個香港同LA混合嘅未來城市入面。 Point Five Creations 動畫導演 Tommy

Snakehips & Jess Glynne 《 Lie For You 》MV分鏡及概念美術圖集：

+ 11 + 10 + 9

在製作故事性動畫及MV時，兩者對於敘事及畫面處理的構思有什麼分別？

動畫導演 Tommy： 製作MV主要是去突出音樂的靈魂，所以在構思分鏡的時候，是需要花更多時間在剪接方面，要「食番啱個beat」，再要營造個意境出來，未必要將歌詞直接視像化，但是要將音樂的情緒具體地呈現給觀眾。

故事動畫就未必需要受音樂牽引，音樂反而處於較被動的位置，配樂用作去放大觀眾對劇情的感受。

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more reverb - Glimpse

除了日本這個動漫大國，週邊地區中國內地、韓國、台灣，都開展了屬於自己的動畫工業，你們覺得香港動畫人在創作及製作上有什麼優勢？沒優勢時又如何自處？

動畫導演 Tommy：你提及的國家，都是好努力去發展緊動畫的事業，而且他們在原創和代工方面，亦都有非常高的水準。

坦白說我不是很覺得香港有什麼特別的優勢，或許我們的優勢就是因為工業還未成熟，所以仍然有很多可能性，而且動畫師的風格亦五花八門，對外面來說香港動畫的風格令他們感到非常新鮮。

每年的確是有大量很強的風格的優秀短片作品出爐，亦在國內外穫獎，可是願意留下來深耕的動畫師不多，生活開支大樓價又高導致很多人撐不住就轉行了。 Point Five Creations 動畫導演 Tommy

只不過暫時香港仍然未有完善的工業，仍未有穩定的工作需求，導致到這個行業的從業員工作流失率很高。每年的確是有大量很強的風格的優秀短片作品出爐，亦在國內外穫獎，可是願意留下來深耕的動畫師不多，生活開支大樓價又高導致很多人撐不住就轉行了。

作為動畫師的我們需要想想辦法去令動畫更普及，入屋。另外動畫師之間亦要更緊密的合作，提高品質及速度，去迎合香港這個快靚正的商業社會。

動畫是一個可隨身的專業，往行業成熟的地區外闖，可能有更多的機遇，有什麼驅使你們留在香港？ 如果有日真的只能離開，如何向世界展示「香港動畫師」這個名涵？

動畫導演 Tommy： 承接上題，動畫的製作的而且確是可以很流動，特別是現在WFH, 可以在家製作動畫。在現在這個疫症期間，的確是一個好的時候讓我們去反思或是研究如何利用這個靈活性去繼續創作。

打破一些以往的工作模式，不需要受地域限制。加上依行好依賴freelancer, 好多國內公司睇你的作品就會聯絡你談合作，所以到不到外國，亦不影響會不會可以同成熟的地區合作。

「香港動畫人」最能讓世界識辯得到是那種 「be water」的性格 Point Five Creations 動畫導演 Tommy

要去界定「香港動畫」的確是很困難，而且並不是單靠視覺上的風格可以清晰描述得到。我相信「香港動畫人」最能讓世界識辯得到是那種 「be water」的性格，製作過程沒有法規限制，題材沒有限制，不俗套，越是多限制就越要找到狹縫的性格，低budget高budget都做到好作品，是自由的創作人。

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