開放海外參與！東京事變現場直播音樂會$150有得睇！

撰文：熊文浩
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東京事變2012年宣布解散時，曾經在全國電影院衛星直播「最後」音樂會，當年香港亦有戲院參與這件事無前例的盛事。疫症開始之後，這類在家欣賞的收貴音樂會開始流行，因為各地付款方式的差異(加上日本人喜愛國民限定)，日本海外的樂迷只能透過當地人幫亡才能參與，但今次東京事變原定在奧運開幕日的特別演出，開放給國際觀眾付費網上同步觀看。
香港樂迷進入活動官網，尋找 zaiko 網站選項。(圖片來源：tokyojihen.com_newsflash_)
「東京事変２Ｏ２Ｏ.７.２４閏vision特番ニュースフラッシュ」將於9月4日日本時間晚上七時進行直播，這次音樂會是全新的未公開演出，但總共20首曲目已經預先公開。
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＜セットリスト＞
1 新しい文明開化
2 群青日和
3 某都民
4 選ばれざる国民
5 復讐
6 永遠の不在証明
7 絶体絶命
8 修羅場
9 能動的三分間
10 電波通信
11 スーパースター
12 乗り気
13 閃光少女
14 キラーチューン
15 今夜はから騒ぎ
16 ＯＳＣＡ
17 ＦＯＵＬ
18 勝ち戦
19 透明人間
20 空が鳴っている
香港的樂迷可以透過環球唱片的售票網站zaiko投票，註冊好賬號後，可以選擇各種本地付款方式。之後就可以好好期待9月頭的演出。
難得日本國內的音樂會會提供外地付款方式。(圖片來源：universal-music.zaiko.io)