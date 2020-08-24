開放海外參與！東京事變現場直播音樂會$150有得睇！

東京事變2012年宣布解散時，曾經在全國電影院衛星直播「最後」音樂會，當年香港亦有戲院參與這件事無前例的盛事。疫症開始之後，這類在家欣賞的收貴音樂會開始流行，因為各地付款方式的差異(加上日本人喜愛國民限定)，日本海外的樂迷只能透過當地人幫亡才能參與，但今次東京事變原定在奧運開幕日的特別演出，開放給國際觀眾付費網上同步觀看。

香港樂迷進入活動官網，尋找 zaiko 網站選項。(圖片來源：tokyojihen.com_newsflash_)

「東京事変２Ｏ２Ｏ.７.２４閏vision特番ニュースフラッシュ」將於9月4日日本時間晚上七時進行直播，這次音樂會是全新的未公開演出，但總共20首曲目已經預先公開。

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＜セットリスト＞

1 新しい文明開化

2 群青日和

3 某都民

4 選ばれざる国民

5 復讐

6 永遠の不在証明

7 絶体絶命

8 修羅場

9 能動的三分間

10 電波通信

11 スーパースター

12 乗り気

13 閃光少女

14 キラーチューン

15 今夜はから騒ぎ

16 ＯＳＣＡ

17 ＦＯＵＬ

18 勝ち戦

19 透明人間

20 空が鳴っている

香港的樂迷可以透過環球唱片的售票網站zaiko投票，註冊好賬號後，可以選擇各種本地付款方式。之後就可以好好期待9月頭的演出。