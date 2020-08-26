已故 Soundgarden 主腦 Chris Cornell 傳記式電影惹爭議

近日有消息指，2017 年五月吊頸自殺身亡的 Soundgarden、Audioslave 主腦 Chris Cornell 將有一套講述他生平的傳記式電影 —— 叫作《Black Days》。不過，Chris Cornell 產業基金則指傳記電影「未得到授權」，是一場惡作劇還是一場令 Chris 死後仍得不到安寧的鬧劇呢？

日前先有報道指，一個電影試鏡會將會舉行，題材為「Grunge 音樂傳奇 Chris Cornell 最後的日子」。更已弄了一個有一版頁面的官網：

在這個官網中，寫著電影「由《弦途有你》（Walk the Line）演員主理」、《Black Days》的海報又寫著「Johnny Holiday 呈現傳奇的一面」。《弦途有你》是 2005 年講述傳奇唱作人 Johnny Cash 的傳記式電影，由 Joaquin Phoenix 和 Reese Witherspoon 擔正，而 Johnny Holiday 則在電影中擔任其中一名配角、飾演 50 年代 rockabilly 唱作人 Carl Perkins。嘩，會在電影銀幕看到 Chris Cornell 的故事？

好像很令人興奮？慢著...

這個消息出來後，各大傳媒當然是紛紛搜集資料查證，有指開拍《Black Days》的電影公司為 Road Rage Films LLC 及 Amerifilms LLC，這兩間公司都是屬於 Johnny Holiday 所有，據電影工作者資訊網 Backstage 指，《Black Days》將於 10 月在洛杉磯開拍。

不過，再問到 Chris Cornell 產業（Chris Cornell Estate）時，問題就來了，他們的發言人說：「這套有關 Chris Cornell 的製作未獲取過任何本產業授權，產業任何有關人士也未有就該製作得到任何資訊。」

好，那看來可能是一套「獨立片」吧，大家一於放長雙眼看《Black Days》拍不拍得成。

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