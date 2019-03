Grunge 名團 Soundgarden 94年專輯《 Superunknown 》即上冠軍

以主唱 Chris Cornell (1964 - 2017)為首的美國西雅圖 grunge rock 班霸 Soundgarden ,樂隊在1994年發表的美國 Billboard 排行榜冠軍專輯《 Superunknown 》如今面世25週年。在音樂上既重新傳承與彰顯他們早年的重型張力,同時又吸納著不同的音樂影響而來,《 Superunknown 》不僅見證到 Soundgarden走向成熟的音樂層次,也記載了樂團豐盛的創作力,祭出一張長達70分鐘的專輯,公認為他們的登峰造極狀態。

1994年4月8日,美國西雅圖 grunge rock班霸 Soundgarden 出版了他們的第四張專輯《 Superunknown 》。

作為在1991年有份對 grunge 運動全面爆發帶來推波助瀾作用的《 Badmotorfinger 》之後樂隊相隔三年的全新專輯,《 Superunknown 》乃見證到 Soundgarden 在商業成就上的一個重大突破——專輯一出版即登上美國 Billboard 排行榜冠軍位置,全球總銷量迄今已超過900萬張,而單曲〈 Spoonman 〉及〈 Black Hole Sun 〉又在1995年 Grammy Award 分別奪得「最佳金屬演出」和「最佳硬搖滾演出」兩個獎項。更重要的,是如今面世25週年的《 Superunknown 》乃公認為這隊以主唱 Chris Cornell為首的 grunge 樂團之登峰造極狀態。

1994年的 Soundgarden : Matt Cameron 、 Chris Cornell、Kim Thayil 和 Ben Shepherd (互聯網圖片)

早年曾被形容為「 The Stooges / MC5 遇上 Led Zeppelin / Black Sabbath 」的Soundgarden ,他們是第一代崛起的西雅圖 grunge rock樂隊,發跡於初成立的西雅圖獨立廠牌 Sub Pop ,在1987年帶來首張EP《 Screaming Life 》,而其1988年首張專輯《 Ultramega OK 》則是另一獨立廠牌 SST Records 出品。然後 Soundgarden 便被 A&M 廠牌羅致旗下,成為第一隊加盟主流唱片公司的 grunge 樂團,並在1989年出版了第二張專輯《 Louder Than Love 》,正式走上地面。所以《 Superunknown 》已是他們第三張的主流公司出品。

《 Superunknown 》當年一出版即登上 Billboard 排行榜冠軍(也是 Soundgarden 歷年來唯一的美國冠軍專輯),見證樂隊走上其音樂事業高峰。 當 Soundgarden 完成了1992年 《 Lollapalooza 》音樂節巡演之後,他們便在同年秋天便開始為《 Superunknown 》創作,並於93年7月進入西雅圖 Bad Animals Studio 工作、橫跨兩個月錄音。專輯製作人已不再是先前合作開的 Terry Date ,而是換上由曾為 Red Hot Chili Peppers 操刀的 Michael Beinhorn 跟他們聯袂監製,所以樂隊在聲音上也發生了若干的變化,實行重新探索他們的音源。

靈魂人物 Chris Cornell (右一)換上一頭短髮, Soundgarden的照片也展現出是不一樣的氣牆。(互聯網圖片)

當年剪掉了一頭 grunge 樂手招牌式長髮的 Chris Cornell 以新形象現身,然而在音樂上 Soundgarden 一方面重新傳承與彰顯樂隊早年的重型張力;而另一方面 Chris 則聲言這次乃比以往的專輯能給予隊友更大的音樂自由度,所以可見樂隊同時又吸納著不同的音樂影響而來;歌曲所道岀亦是種種沉重壓抑的題材(甚至被視為存在主義)。就相對於 Nirvana 的《 In Utero 》出現般,《 Superunknown 》不僅表現到 Soundgarden走向成熟的音樂層次,也記載了樂隊豐盛的創作力,祭出一張長達70分鐘、發行了五首單曲的專輯。

專輯開場曲〈 Let Me Drown 〉是這麼巨大重型而來已夠先聲奪人。先行單曲〈 Spoonman 〉本是為 Cameron Crowe 電影《 Singles 》的電影原聲合輯所創作,綻放出是 Soundgarden 的大剌剌 hard rock / metal 功架而又節奏感豐富,令人深刻還有 Matt Cameron 的精湛敲擊獨奏段落。

由憂傷而迷幻引子所帶出的第二首單曲〈 The Day I Tried to Live 〉,主題常被誤解為探討自殺,其實是道出試圖擺脫固有生活模式與打開自己並體驗周圍發生的一切,這是多麼富有感染力的 grunge rock 曲目。

夢幻而重型的 ballad 曲目〈 Black Hole Sun 〉是《 Superunknown 》的核心作品、也是樂隊最重要與最暢銷的「神曲」級單曲,這首扣人心弦的中板歌曲也表現到 Chris Cornell 優秀的歌曲創作才華,若有所失的感覺就像被吸進黑洞般。而歌曲由 Howard Greenhalgh 執導的 mv 有如啟示錄般拍攝出那個美好生活超現實世界的扭曲與崩壞,從而在 MTV 頻道得以熱播。

〈 My Wave 〉在重型 grunge 曲風下不難尋見 Led Zeppelin 的根源,而唱出忽然失落到極點心情的〈 Fell on Black Days 〉則是如斯懾人心魄的 grunge rock 歌曲。

迷幻搖滾是《 Superunknown 》裡常被提到的一大薰陶,到底 Soundgarden 可以有幾迷幻?〈 Head Down 〉壓根兒是師承 The Beatles 迷幻搖滾歌曲的血脈,由低音結他手 Ben Shepherd 獻唱的〈 Half 〉更大玩中東與印度迷幻音樂風。

今年是 Soundgarden 成軍35週年紀念,樂隊在 A&M/Ume 旗下的全線專輯將會分別以雙顏色膠唱片形式限量再版發行,而如今面世25週年的《 Superunknown 》會先在4月推出。

而在西雅圖土生土長的主唱 Chris Cornell,他就在2017年5月17日於底特律跟 Soundgarden 的一場演出之後,於18號凌晨被發現在酒店逝世,及後證實為自殺,享年52歲。

