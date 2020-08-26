Liam Gallagher 招攬美斯去曼城 美斯曾要求Oasis重組

今季歐洲大型足球賽事，因疫症延期後幸好順利完成，轉會窗重開後，球皇美斯宣布離開效力20年的母會巴塞羅那。曼城死忠的Liam Gallagher立即在Twitter，發文招攬美斯來英國踢波，其實美斯本身也是Oasis的死忠，更曾表示希望 Oasis 重組。

The messiah on his way to Manchester City fc c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 25, 2020

美斯離隊的消息傳出後，Liam Gallagher 立即於Twitter發文，「彌賽亞」(messiah 希伯來文所指的救世主，亦於美斯 Messi 的名字相似) 正前往曼城的路上，未知是內幕消息，還是一如以往的嘴炮，美斯失的名字及去向在昨晚開始，在社交媒體被鋪天蓋地的討論。

粉絲深知美斯喜愛Oasis，在他的精華片段用上Oasis《Wonder Wall》的混音版本：

美斯與Oasis的羈絆始於2010年，當年Oasis宣布解散，同年正在備戰世界杯的美斯，被在曼城效力的阿根廷國家隊隊友泰維斯，向媒體透露他是Oasis的粉絲，並希望樂隊有重組的機會。

美斯在世盃賽前，目標是阿根廷國家隊贏得冠軍，並邀請Oasis到他們的奪冠慶典，機票及演出則由他負擔，不計較任何代價，都要看到他們的重組演出。最後阿根廷在8強輸給德國被大炒 4:0，無緣冠軍。

Noel Gallagher 在2012年的訪問中，表示美斯是緊隨阿根廷球皇馬勒當拿、法國球皇施凡後，第三位世界最頂級的球員：

其實美斯與Oasis兄弟Noel及Liam，亦曾經同時現身在祝賀阿古路打破曼城入球紀錄的影片，美斯與現任曼城領隊及球星阿古路均屬好友，坊間預測曼城是他最大可能的落腳點：

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