Massive Attack 始創成員 Tricky 新單曲為新專輯最後熱身

Adrian “Tricky” Thaws 當年以「客席歌手」身份,與 Robert “3D “ Del Naja、Grant “Daddy G” Marshall 和 Andrew “Mushroom” Vowles 於 1988 年組成了電子組合 Massive Attack,最為人熟悉於 1991 年推出的專輯《Blue Lines》獻聲;於 1995 年 Tricky 離開 Massive Attack 推出個人 trip hop 專輯《Maxinquaye》得到一致好評。25 年後,Tricky 即將為大家帶來第十四張專輯《Fall to Pieces》,第三首新單曲推出為大家作最後熱身,歌曲更有丹麥女歌手 Oh Land 客串!

Tricky 雖然在 2016 年回歸 Massive Attack,但他沒有讓自己的個人發展停滯下來 2017 年都有推出個人專輯《ununiform》,三年後的今天,Tricky 為大家帶來即將推出的新專輯《Fall to Pieces》中的全新單曲《I’m in the Doorway》,請來由舞蹈員轉型歌手丹麥女唱作人 Oh Land 客串:

《I’m in the Doorway》已是專輯《Fall to Pieces》先行發布的第三首單曲,分別在 6 月和 7 月時 Tricky 就先釋出《Fall Please》及《Thinking Of》兩曲,有女歌手 Marta 作主音:

「以我多年來弄過的作品,這次的東西很不同。《Fall Please》和《I’m in the Doorway》可以說是我玩得最 pop 的一次,這是『Tricky 版本』的 pop music。」Tricky 說。

《Fall to Pieces》將於 9 月 4 日正式推出