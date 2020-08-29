FKA twigs 《sad day》MV《This Is America》導演的武俠飯店

FKA twigs 曾經在BBC上的演出起中式劍法，潛藏練劍的原因終於在新MV《sad day》中公開，由主理2018年度作品《This Is America》MV的日本導演 Hiro Murai ，為FKA twigs打造一個美國中式餐館中發生的武俠情仇故事。

《sad day》中的舞劍場面以及輕功的運用，很大程度致敬著西方人最熟悉的武俠電影《臥虎藏龍》，柔中帶勁的太極劍，男女主角透過劍法互相糾纏，廣闊場境下的輕功追逐，踏著水面前進，正是《臥虎藏龍》竹林之戰的良好演化。

導演Hiro Murai 的父親是日本重量級的音樂人 村井邦彥，村井先生除了是寫下300多首作品的作曲家，他更將以日本音樂天團 Y.M.O，介紹給美國的音樂發行商，將他們帶向世界的舞台。動畫《新世紀福音戰士 劇場版：破》當中更引用了村井先生的作品《翼をください》。

Hiro Murai 身為名家之後，但他在美國仍然是由寂寂無名地開始導演的工作，他第一個MV作品拍攝完後，再去觀看樂隊的演出，所有成員都沒人認出他。到 St. Vincent 的《Cheerleader》Hiro怪異的影像風格，開始得到大家的注意，與Childish Gambino合作《3005》、《Telegraph Ave》、《Sober》多個MV，最後更締造了《This Is America》這個傳奇。

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