Elton John 豪言：現今熱播的流行曲「都唔係真係歌嚟」

又不至於說到是「依家啲歌都係垃圾！」這樣子，不過英國著名唱作人 Elton John 在《BBC Radio 6 Music》上批評現代流行曲「都不算真是一曲歌」，為何會這樣說呢？

「現在的一首歌都由四至五個人去寫去作」，Elton John 在節目上說。「當你看看現在的歌曲榜，那些歌都不是真正的歌曲，它們只是左拼右貼的東西罷了。我期待再聽到有人會好好地去寫一首歌出來，那就好了。」作為唱作人的 Elton John，的確多年來寫下無數歌曲，那些年的一首《Candle in the Wind》，在 1973 年寫好獻給於 1962 年去世的女星 Marilyn Monroe；於 1997 年皇妃戴安娜去世時，Elton John 再改過歌詞將歌獻給英國人民皇妃：

Elton John 未說完的：「我真的很喜歡原創、自己寫歌的歌手。我可以說真正的唱作人出面有很多，但他/她們的作品電台不肯播，因為它們都是很精緻和複雜，要用心去咀嚼，但現在的人只有空閒去聽一些由電腦弄出來的『歌』，這些我沒興趣。」

那他對誰的音樂有興趣？「我近來聽了 Father John Misty 的歌，令我回想去自己過去寫歌的歷程；另外 Conan Gray 也很不錯，他的歌是美國 Spotify Top 50 中真正是自己寫歌沒有其他人幫忙的唱作人。」

Elton John 又談到今年因疫情而腰斬的《Farewell Yellow Bring Road》巡迴演唱會。「我當然一定會再在舞台上演出，但我更為我的樂隊、演唱會的工作人員感到沮喪和擔心，他們真的靠這個工業維生，但演唱工業一定是最後一個回歸正常的，因為這一個最大群人聚集的工業。」

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