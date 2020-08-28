Pussy Riot 元祖靈魂人物訴說被政治迫害是怎麼一回事

今日這個 post 是講政治的，雖只是俄羅斯的政治。不喜可以看下個 post。Pussy Riot，不論你喜不喜歡他們的音樂，大家都總會聽過這樂隊名字，或聽過他們的「反權貴行動」。元祖始創成員 Nadya Tolokonnikova 在 2013 年被判「政治監」兩年提早釋放後，一直致力向世界說出一點：「蘇聯解體後的俄羅斯，不見得有多民主。」最近俄羅斯政局又有覆雨翻雲事件， Nadya 在《New York Times》撰寫文章深入地分享「被政治迫害下的人生」。

好，首先又要回一回帶，早前來過香港的 Pussy Riot 的成員，已是「新一代」，這隊社運其實早十年前就有成員，但讓世人真真正正對他們的，是 2012 年 2 月 21 日，當時包括 Nadya Tolokonnikova、Yekaterina Samutsevich、Maria Alyokhina 和另外兩名成員一起衝進了莫斯科基督救世主主教座堂（俄語：Храм Христа Спасителя ），她們穿起了色彩鮮艷的衣服和冷頭罩，在教堂中唱起一曲《Mother of God, Drive Putin Away》再拍起「mv」，當中大唱歌詞「聖女瑪莉亞快趕走俄羅斯總統吧！當個女性主義者吧！」

之後兩名至今仍未公開身份的成員離國逃亡，Nadya Tolokonnikova、Yekaterina Samutsevich 和 Maria Alyokhina 以「公眾騷亂」罪名被捕，期後被判兩年監禁。國際特赦組織定義三人為「被政治監禁」，之後因為俄國政府要「慶祝俄羅斯憲法 20 周年」才於 2013 年「特赦」下釋放。

在釋放後她沒有成為「要進入俄羅斯議會從體制中改變」的政治明星之類，她繼續參與不同的反普京遊行及示威等，與「示威被捕」一詞接近劃上等號。

Nadya Tolokonnikova。

最近，另一位真的是「在體制中」的俄羅斯議員 Alexei Navalny 懷疑被「政治刺殺」遭落毒，到現時仍昏迷，外界一致認為與他的反普京及反貪腐。身為 Alexei 好友的 Nadya Tolokonnikova 也在此時於《New York Times》撰寫文章題為《我是俄國社運份子，我不能相信我的人生會變成這樣》訴說了俄羅斯政權的專制及她如何對抗政治欺壓。

Nadya 在文中除了談及 Alexei 外，也分享了自己丈夫、同是 Pussy Riot 成員/社運份子的 Pyotr Verzilov 在 2018 年一樣懷疑被人落毒刺殺的經過，雖然 Pyotr 大難不死，但 Nadya 說「那時候的我感到無比絕望，正如現在 Alexei 妻子 Yulia 的感受一樣。」談到了 2012 年的教堂示威事件，她說：「我在教堂唱了一首被判了兩年監。但更多和我一樣爭取表達不同意見、向政權說不的人糟到殺害或毆打，這就是我每日面對的現實。只能盡力去面對、去反抗，這一切已變成了我的人生。」

「我們的自由、民主權利是被一點一滴地剝奪：腐敗的混蛋被提名上位、投票被內定、惡法照樣通過、高官濫用他們的職權，一切一切都在慢慢地進行，你不能一下子就看到，但正如這試懦夫，他們都是慢慢地侵進來。」 Nadya Tolokonnikova 的文章在《New York Times》網頁看到，首先要訂閱。

當然都有人會說她是利用被捕後得到的名聲去賺錢，被其他當時是 Pussy Riot 的「反資本主義」成員所反感，在 2018 年世界盃衝入球場的 Pussy Riot 成員也和 Nadya 本人沒有太多聯繫了。《VIce》在 2017 年訪問了 Nadya，可聽聽她的談話。

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