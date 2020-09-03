John Frusciante 純音樂專輯《Maya》悼愛貓 新歌上線

Red Hot Chili Peppers 結他手 John Frusciante 即將會推出純音樂個人專輯，為紀念最近去世、陪伴自己多年的愛貓 Maya，所以專輯也以其命名，日前發布新歌《Amethblowl》。

John Frusciante 早在 2015 年就以別名 Trickfinger 推出 IDM/electro 專輯中除去了大家熟悉的結他元素，更為電子音樂向。John Frusciante 將專輯《Maya》獻給他的已故愛貓：「Maya 貓貓陪著我走過了 15 年的創作生涯。所以這張專輯是給牠的。」

「牠（Maya）很喜歡音樂，這張電音專輯也代表了我對牠的感情，所以我今次不用 Trickfinger 名義推出這作品了，是我 John Frusciante 與 Maya 的音樂旅程。」大家聽到《Amethblowl》，如 John 自己說是受他最愛的英國 breakbeat hardcore 及 jungle 音樂啟發當中的節拍旋律與 Aphex Twin 互相輝映，也和他早前的專輯作品的 Acid house 風格再強烈些，也聽得出比前作暗黑了點（明的，愛貓去世是愁更愁的）。

《Maya》將於 10 月 23 日推出大家可以到 bandcamp 預購

<a href="http://johnfrusciante.bandcamp.com/album/maya">Maya by John Frusciante</a>

回顧一下 2015 年的《Trickfinger》

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