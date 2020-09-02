1999 年 Woodstock 音樂節將成 Netflix 紀錄片特輯

每逢談起「Woodstock」一字，一定是 1969 年在美國紐約州 Max Yasgur 奶品農場舉行的經典大型音樂節（當然還有 Snoopy 漫畫中他的好朋友、以這個音樂節命名的黃色雀仔 Woodstock）。不過其實《Woodstock》除了 69 年那個，還在 1979 、1989 、1994 和 1999 年舉行過。那為甚麼 1999 年後就未有再辦？因為 99 年那次是「亂晒大龍」，而 Netflix 即將那年的音樂節製作成紀錄特輯，讓樂迷將當中的「亂局」一探究竟。

1969 年的《Woodstock》經典指數不容置疑，Joan Baez、Santana、The Who、Jimi Hendrix、The Band 等等等等的音樂單位在這一連三日音樂節中表演，當年這一個音樂節更有由馬田史高西斯、Thelma Schoonmaker 參與、Michael Wadleigh 執導的紀錄片，最傳奇的一定是 Jimi Hendrix 的壓軸演出：

好了其他的《Woodstock》先不說太多，94 年那一次得到非常正面的迴響，鑽石級的演出陣容如 Bob Dylan、Aphex Twin、Metallica 等等，成為一時佳話，也可以看看早些日子我們介紹過想舉行但最後取消了的《Woodstock 50》 周年音樂會

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那 99 年那次《Woodstock》又是怎樣？入場人士失去自律，發生暴力事件、縱火，甚至有性侵報道...

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其實很多樂迷都不想提起 99 年發生的事，縱然有 Rage Against the Machine 、The Offspring 、Korn 、Metallica 等等的樂隊出席：

音樂節「出事」的時候，在星期六 Limp Bizkit 演出時，當時在唱《Break Stuff》一曲，樂迷不知是「應景」還是怎樣，他們弄毁及打爛舞台的木板圍板；去到 Red Hot Chili Peppers 的壓軸演出，樂迷在場內放火，想趕走沒有購票入場的觀眾，又演變成搶掠事件，更有指在場女觀眾被性侵... 最後警察介入，多人受傷及多人被捕。

Anyways，現在有指 99 年的音樂節會製作成紀錄片，由 Netflix 注資、英國製片公司 Raw 主理，他們早前已有一紀錄片在 Netflix 上線 ——《Don’t Fuck with Cats》。音樂節的紀錄片暫未有正式名稱，但會包括很多未曾曝光的片段與參與音樂節的有關人士的訪問。大家等一下吧。

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