傳奇 Jazz 樂手 Gary Peacock 去世 終年 85 歲

於 jazz 界殿堂級低音大提琴手（double bassist） Gary Peacock 日前去世。他生前和一眾 jazz 傳奇人物同場，如 Keith Jarrett 、Albert Ayler 、Bill Evans 、Tony Williams 和 Marc Copland。今天扭耳仔和大家一起緬懷他的「爵士人生」。

Gary Peacock 於 1935 年在愛達荷州（Idaho）出生，最初是鼓手和鋼琴家，後來在德國服軍役期間於爵士樂團演奏時改玩低音大提琴。退役後他搬到了洛杉磯，並在 1950 年代後期參與了第一次演出，與 Art Pepper 和 Bud Shank 等西海岸的爵士人物一起演奏，然後在 1960 年代前往紐約。

60 年代初， Gary Peacock 與他的第一任妻子 Annette Peacock 結婚， Annette 後來成為著名的avant-garde 藝術家和作曲家，並與加拿大 free jazz 鋼琴家 Paul Bley 組成創作拍檔。在這十年間， Gary Peacock 與 Miles Davis 進行了一系列現場表演，並在 Bill Evans 的專輯《Trio 64》和 Albert Aylers 的專輯《Spiritual Unity》參與演奏；他與艾勒 Ayler 合作緊密切，還不時與鼓手 Paul Motian 合作，三人成為了三重奏配搭。

Gary Peacock 的第一張個人專輯《Eastward》在 1970 年推出，是與日本鼓手村上浩史（Hiroshi Murakami）和鋼琴家菊池昌三（Masabumi Kikuchi）製作的，當時 Peacock 在日本居留至 1972 年。

到 1977 年，孔雀為他的專輯《Tales of Another》找來了鋼琴家 Keith Jarrett、鼓手 Jack DeJohnette 合作。三人為 Jarrett 的兩張 1983 年專輯《Standards, Vol.1》和《Standards, Vol. 2》演奏：

三人也在作品中表達了自己對爵士標準的理解和呈現，在接下來的三十五年，一起發布了共 20 張專輯，包括 1984 年的《Changes》、1990 年的《The Cure》和 1991 年的《Tribute》。這三人組更有三張現場灌錄的 Standards 專輯：《Standards Live》、《Still Live》和《Standards in Norway》。

Peacock 晚年仍是個活躍的獨奏演出者，也積極與不同音樂人合作。他與鋼琴家 Marc Copland、吉他手 Bill Frisell、saxophone 演奏家 Lee Konitz、鋼琴家 Marilyn Crispell 和鼓手 Joey Baron 一起參與了 2010 年代的不同企劃。他作為樂隊主理人的最後一張專輯是 2017 年的《Tangents》。 2018年，ECM 發行了他於 1998 年在新澤西州的一場演出的現場專輯《After the Fall》，這是中的孔雀，賈瑞特和德約翰特的現場錄音。

RIP Gary Peacock

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