早在七月時因為 COVID-19 疫情而延期的 Marilyn Manson 專輯《We Are Chaos》,正式於今天推出,邪神再在同時間釋出專輯內的單曲《Don’t Chase the Dead》。

10 首歌、由 Shooter Jennings 監製的《We Are Chaos》,早前大家聽過了主題曲,看到了當中的 illustrations,《We Are Chaos》封套也有一名為《Infinite Darkness》的畫作,特意為專輯所製。先來聽聽專輯另一新單曲《Don’t Chase the Dead》:

早在一月,Marilyn Manson 就完成了《We Are Chaos》,期後在疫症爆發,他向《Consequence of Sound》說:「我想弄多點藝術的東西,我看了比自己想像多的電視和電影,但我想更有生產力。在我製作了專輯封套的畫作後,我會想年尾出一本畫集。」

