Robert Smith: The Cure 的新專輯「末世絕望」味道濃

剛先和大家分享了 The Cure 的 Robert Smith「變成了月光光」與 Gorillaz「上太空合唱」。其賽 Robert Smith 早在二月時就即將會推出新專輯，也可以說是樂隊相隔 12 年的新作，不過專輯當然仍在「製作中... 」階段，但 Robert Smith 也再於近日分享多一點新專輯的消息。

在與 BBC6 Music 的訪問中，Robert Smith 除了與 Damon Albarn 談及 Gorillaz 新歌《Strange Timz》也透露了 The Cure 在年初原是想推出全新專輯：

在我去年完成了我的個人專輯、將過去幾十年的作品放到網上，可以和 Tim Pope 拍下樂隊歷史的紀錄片外，2020 年就是想完成好新專輯。現在老實說情況對我是不錯的，沒有其他東西分散我注意力， 可以完成我想做的。其中一首歌有 10 分鐘的『末世絕望』味道。」

但 Robert Smith 在這訪問中沒有再透露其他細節了。反而 The Cure 的鍵琴手 Roger O’Donnell 說新專輯在 4 月完成了，更對 NME 說專輯「差不多完成」，Roger 說：「我們在進行專輯的後製和混音階段了。」

Gorillaz《Song Machine》系列又有新作！與 Robert Smith 聯乘