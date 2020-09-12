Joni Mitchell 推出「庫藏系列」 分享最早期歌曲

現年 76 歲的加拿大唱作人 Joni Mitchell，近年都是專心養病。這位上世紀 60 年代發跡的音樂 icon 將會將她由出道以來的所有作品製作成「庫藏系列」Box Set，讓樂迷一起回顧 Joni 差不多 60 年的音樂生涯。在公布這個消息的同時，也分享了一首 Joni Mitchell 最早錄下的歌曲、一首傳統 folk 作品《House of the Rising Sun》。

這首作品是 1963 年、Joni Mitchell 只有 19 歲時在加拿大沙斯卡寸旺省、薩斯卡通帝的 CFQC AM Radio Station 錄下，也是已知最早 Joni 的歌曲：

而 Joni Mitchell 的「庫藏系列」Box Set，會在接下來的幾年時間分階段推出，首套名為《Joni Mitchell Archives Volume 1: The Early Years (1963-1967)》的套裝會於 10 月 30 日推出，有 5 張 CD 的豪華版，收錄了那四年間所有她在家中、現場演出和電台演出的作品，當中有 29 首未曾曝光過。

大家在聽了 Joni Mitchell 的《House of the Rising Sun》，是不是感覺和大家熟悉她的作品風格很不同？Joni 說：「我是不應這麼勢利，鄙視自己早期的作品。很多這些歌，我早就掉失了，現在只存在於這些專輯中，一路以來，我很特意迴避這些歌，因為那時我覺得『我不是知 Folk 唱作人！』若他們這樣去定義我我會不高興。不過再聽回這些作品，我感覺列那份美麗之處了，令我原諒了我發跡的那些年。我也認清事實，那時我確是個 folk 歌手！」

除了 CD，套裝也會有 40 頁的照片集，很多都是現在才公開，也會文字記錄了 Joni 和電影製作人 Cameron Crowe 傾談這次「庫藏系列」Box Set 的對談。

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