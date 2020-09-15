Dave Grohl 與三女兒齊唱新曲《Superman》獻音樂女神童 Nandi

10 歲時你在做甚麼？10 歲時的小女孩 Nandi Bushell 就已在一人 cover 不同樂隊的歌曲了。六月時 Nandi 在 Twitter 上載了一段她彈奏 Rage Against The Machine 的《Guerrilla Radio》後人氣急升，最近連 Dave Grohl 也和 Nandi 玩！他們互相挑戰「鼓技」，經過第一圈 Nandi 差不多完勝的演出後，第二圈 Dave Grohl 出殺手鐧 —— 作了一首近兩分鐘的新歌《Superman》送給 Nandi，更拉了三位女兒做和音！

6 月時，10 歲的 Nandi Bushell 上載了 Rage Against The Machine 一曲《Guerrilla Radio》的 cover，旋即爆紅，連 RATM 結他手 Tom Morello 都爆 Like：

好，到上月 Nandi 在 cover 了 Foo Fighters 的一首《Everlong》，更點名 Dave Grohl 要挑戰他！

Dave 當然收到挑戰書，但他說：「我自《Everlong》錄好後就沒打過了...」結果 Dave 打了另一首 —— Them Crooked Vultures 的《Dead End Friends》，好像覺得 Nandi 沒可能繼續挑戰到了吧？

結果是，Nandi 能同步打出了與 Dave 一樣的 Them Crooked Vultures（更穿起了同一套衫）：

Dave Grohl 也感到遇上對手了，除了在 Foo Fighters 的 IG 上轉載 Nandi 的打鼓片段外，更說「好，第一圈挑戰妳贏了！但還未完！扣緊安全帶了，我想到了些很特別的東西，等著我啊！」結果就來了此 post 重點：

Dave 在片中說這是首他即興想的歌，將 Nandi 讚到天上有地下無，又上載到 Foo Fighters 的官方頻道取名《Nandi Bushell｜Official Theme Song》，試問這是多少人的夢想？難怪在片中的留言說「Dave Grohl 絕對是大家沒可能擁有的好舅舅。」OK～

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