【睡前YouTube爬】《香港料理》填詞人因葵 新作《17歲的畸歌》

極具本土趣味的經典作《香港料理》，填詞人因葵最近有新作！由陪著大家成長的前兒童節目主持人 唐韋琪 ，親自培育的新人張若希推出處女作 《17歲的畸歌》，更請來太極樂隊主音雷有輝為她和音。前輩力推，作品一出，網民反應「熱烈」，由於歌曲比較「青春熱血」，深夜時份請將音量收細。

《17歲的畸歌》是張若希親自作曲，紀念自己17歲的作品，曲風偏向2000年代的流行搖滾，在K-pop流行的時代，別具個人風格！當大家與同輩一同夾band為音樂奮鬥的時候，張若希初次出歌，已經和前輩樂手合作，可見她的音樂造藝較他的年齡成熟。

在歌曲mixing方面，現世代的混音較喜愛以 lo fi 的質感呈期，《17歲的畸歌》以偏向原音呈現無損的青春聲線，搖滾除了精神，更要顧及氣氛，各個樂器就如在你面前「轟」入耳朵，十分震撼。

I don't wanna...ha...I don't wanna...woo... 17歲的畸歌

填詞方面，因葵傳奇之作《香港料理》，活用口語加入歌詞，加上秋官的生鬼演繹，成為音樂界的迷因。《17歲的畸歌》首兩句歌詞：「I don't wanna...ha...I don't wanna...woo...」筆者暫未能理解箇中意思，但相信會成為新一代的meme，就如牛肉加蔥花成為絕配。

《17歲的畸歌》推出一週後開始於得到廣傳，網民在YouTuber影片下負評，除了音樂性的評論，更有覺得樂隊台風浮誇，以及對於MV有動作指導表示疑惑......本地樂評網站「論盡音樂」評論歌曲錄音及混音都出現問題，MV動作生硬。填詞人因葵為作品護航，覺得論盡音樂」不是針對音樂層面作出評論，提議網民去聽YUU主題曲。