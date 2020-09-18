David Byrne 又有新搞作 傳理媒體企劃《We Are Not Divided》

多才多藝音樂人 David Byrne 發布最新一個多媒體的，針對傳理、傳播媒介的企劃《We Are Not Divided》。

這個企劃由 Byrne 的網上雜誌《Reasons to Be Cheerful》洐生出來，而《We Are Not Divided》則會將不同專題文章、資訊圖表（infographic）、片段內容、互動性強的故事聚首一堂，這些文字、圖片記錄會結合不少學者、政府人員與大眾的對話（public dialogue），作為可以突顯出人類如何可以再次走在一起團結起來的一次呈現。最近 David Byrne 的《American Utopia》演唱會元影出爐，但又因為 1984 年的一個訪問，當時他弄成自己作一個黑人，而要道歉。

Anyways，《We Are Not Divided》其實是甚麼呢？Byrne 解釋說：「其實是一個與不同媒體人、傳理系的人去一起探討人類有多少空間去修補、克服之間的分裂與分歧，為期六個星期。現在希望與正面元素都很盒缺，我想在這時間中找回一點這元素。」

與 David Byrne 合作的媒體有 The Guardian、The Marshall Project、The Tyee、Next City、Freakonomics、Solutions Journalism Network 等等。

大家有興趣可以去該網站看看。

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