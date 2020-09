David Byrne 又有新搞作 傳理媒體企劃《We Are Not Divided》

多才多藝音樂人 David Byrne 發布最新一個多媒體的,針對傳理、傳播媒介的企劃《We Are Not Divided》。

這個企劃由 Byrne 的網上雜誌《Reasons to Be Cheerful》洐生出來,而《We Are Not Divided》則會將不同專題文章、資訊圖表(infographic)、片段內容、互動性強的故事聚首一堂,這些文字、圖片記錄會結合不少學者、政府人員與大眾的對話(public dialogue),作為可以突顯出人類如何可以再次走在一起團結起來的一次呈現。最近 David Byrne 的《American Utopia》演唱會元影出爐,但又因為 1984 年的一個訪問,當時他弄成自己作一個黑人,而要道歉。

Anyways,《We Are Not Divided》其實是甚麼呢?Byrne 解釋說:「其實是一個與不同媒體人、傳理系的人去一起探討人類有多少空間去修補、克服之間的分裂與分歧,為期六個星期。現在希望與正面元素都很盒缺,我想在這時間中找回一點這元素。」

與 David Byrne 合作的媒體有 The Guardian、The Marshall Project、The Tyee、Next City、Freakonomics、Solutions Journalism Network 等等。

大家有興趣可以去該網站看看。

戴罩是鬧劇?Noel Gallagher 向口罩 say NO!「我中招我嘅事!」