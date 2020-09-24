Nick Cave 教你如何克服恐懼、談甚麼是自由

Nick Cave 多年來寫下了一首首切身非常的歌曲，有談到自己思緒的、煩惱的，甚至是自己遇到的人生慘劇 —— 如 2015 年他的兒子去世一事。現在這位唱作人分享了一下怎樣克服自己的恐懼，指自己找到了方法面對，又說自己同意 Nina Simone 的說法：「真正的自由就是沒有恐懼。」

Nick Cave 在與樂迷分享東西談天說地的 blog「Red Hand Files」中，談到了自己如何克服恐懼，就是不要對自己作出的選擇、做事方式所帶出來的結果過份上心。

對我來說，真正的自由就是，不要嘗試去控制事情出來的結果。 Nick Cave

「我很同意 Nina Simone 所說的，就是將自己的心志遠離恐懼。」Nick 續說。「對的現在是一個令人壓抑的時候，但我從我經歷兒子去世、練習冥想，甚至只是變得更老了這些事情上都讓我進入了一個境界：我不會像以前對很多事的結果或出來的境況帶着憐憫的心態，或是這樣說我不會對『之後會如何呢』這心態有甚麼顧慮。」

Nick Cave 又說「Red Hand Files」可以讓他用文字「對世界多變和冷漠的本質作出適應」；「我寫的每個答案似乎都是很消極，但其實是一種防禦機制 —— 以脆弱作為一種自我保護。」他又說回覆樂迷的問題、在令他感動的事物和實際的事物中找尋靈感已有兩年了，他更說起了這星期是他母親的葬禮，感激樂迷為他母親送上最後致意。「多謝大家對我母親送上最後祝福，和不停提醒我母親常說的一句話：『抬起頭做人！其他人全部去他媽的去吃屎！』她真的是最好的。」

創作停滯？Nick Cave 分享心得應付靈感閉塞