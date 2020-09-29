Perfume 十五周年隊慶及新單曲！舉行網上 show 香民要狂 loop！

早前分享了日本電音女團 Perfume 將會推出的全新單曲 —— 《Time Wrap》—— 已在本月 16 日正式發行，加上 2020 年是 Perfume 的「加盟主流音樂廠牌 15 周年」的大日子，雖然 COVID-19 令今年的實體慶祝表演實行不到，但還有網上串流！Perfume 在這個月舉行了名為「 “P.O.P” Festival (Perfume Online Present Festival)”」的網上節目！

這個網上 Perfume 音樂節其實在今個月 21 日正式在網上舉行，當中有三女 Nocchi、A～Chan 和 Kashiyuka 分別以個人主持形式做節目環節，最後更以一個虛擬演唱會作為整個 P.O.P. Festival 作結。

Perfume 的網上節目及演出主網頁（網頁截圖）

當然，音樂節是要入場費的，40 美金一張票（約 港幣 310 元），就可以享受近六小時的全 Perfume 演出，有 Nocchi 和 fans 網上玩 PS4 遊戲、有 Kashiyuka 與嘉賓一起到江戶切子造彩色玻璃器皿和淺談、A～Chan 和 KPP（Kyary Pamyu Pamyu）等人看愛情真人騷... 還有三女談女人經的環節，當然最後就是一個小型的 cyber 式演唱會「Perfume Imaginary Museum “Time Warp.”」，三女唱出《Game》、《Edge》、《Electro World》、《Glitter》、《Time Wrap》等等，又回顧一下歷年來到不同地區演出。

+ 2 + 2 + 2

相信不少忠實香民都一早看了這個表演，但如果還有未看到的 fans 或樂迷，不妨用這 300 元看看這一個 “P.O.P” Festival，購買電子票後會收到密碼電郵，按密碼下面的連結就可以重溫整個音樂節，重溫時間直到日本時間 9 月 30 日晚上 11 時 59 分。

也別忘了新單曲《Time Wrap》已正式推出啊！

Garbage 相隔四年新專輯主音 Shirley 說「已完成」