Smashing Pumpkins 再發布兩首新單曲 動畫 MV 再有新作釋出！

Smashing Pumpkins 為全新雙專輯《CYR》密鑼緊鼓地為樂迷作好熱身,繼早前釋出的單曲後,再來了兩首新專輯內的歌曲,Billy Corgan 主理的動畫系列,也配合新歌推出了新一集。

上月 Smashing Pumpkins 為新雙專輯《CYR》先後發布了四首單曲,包括《CYR》、《The Colour of Love》、《Wrath》和《Confessions Of A Dopamine Addict》,現在再來了兩首單曲讓樂迷再梁深入《CYR》的世界:

另一首《Anno Satana》更是配合 Billy Corgan 主理的動畫系列《IN ASHES》推出,作為歌曲的 MV,動畫也去到了第三集名為《I’m In Love With Your God》 :

《IN ASHES》動畫系列來到第三集,Billy Corgan 說:「故事原是我寫下的一些東西和感想,大家看到當中雖然帶著原少輕鬆幽默的元素,但其實故事本身代表着很多我們日常生活會碰到的事,如個人的觀感去認為自己是生活在敗托邦還是烏托邦的世界,或是在中間; 有人說這個觀感是自身的選擇的,但我覺得也可以是更為微觀的一種體驗。」

《CYR》將於 11 月 27 日推出。