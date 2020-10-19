Ian Brown 認為 COVID-19 疫情是控制人民的大陰謀

大家可能看到標題會嚏之以鼻，不過其實不妨可以看看其論述先，喂，民主社會嘛！言論自由嘛！Stone Roses 的前主音 Ian Brown 近月都在 Twitter 上表達對過去大半年全球的 COVID-19 疫情的看法，引起了激烈爭議，他認為疫情被過份誇大，為強權鋪路進行更大的「控制人民」的陰謀

Ian Brown 近月都在 Twitter 發帖表達對 COVID-19 疫情的質疑，指疫情被過份誇大，目的是為了讓「極右主義的政府抬頭」，同時又說「這次的『瘟疫』只不過是場弱感冒！」又說，「若果 COVID-19 是一種新的病毒，為何不直接研究這個病毒，而是一班牛津大學人員研究大猩猩體內的新冠病毒（Coronavirus）去想研發疫苗？」

最近 Ian Brown 都有出新歌《Little Seed Big Tree》，不過更多人將專注力放在他的 Twitter 上，他在近月都不停說希望大家不要信任政府的 bullshit，說這是「令大家成為電子產品的奴隸（digital slaves）」和表明自己是「反口罩、反家居隔離和反接種疫苗」，期後刪除了 Tweet 文，但... cap 圖嘅嘢：

又，Ian 看來很對主流媒體報道了他的意見很滿意：「謝謝廣傳我的訊息啊！」

Five NME articles on me in less than a month. Is that a record? Thanks @NME for helping to spread my message X — Ian Brown (@ianbrown) October 19, 2020

大家對他的言論是支持還是失望，大家自己去定斷。不過除了 Ian Brown，Noel Gallagher 也表達過「戴口罩是件愚蠢的事」，Van Morrison 也推出了一首「反隔離」歌曲《Born to Be Free》。

戴罩是鬧劇？Noel Gallagher 向口罩 say NO！「我中招我嘅事！」

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