Ian Brown 認為 COVID-19 疫情是控制人民的大陰謀

扭耳仔
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大家可能看到標題會嚏之以鼻，不過其實不妨可以看看其論述先，喂，民主社會嘛！言論自由嘛！Stone Roses 的前主音 Ian Brown 近月都在 Twitter 上表達對過去大半年全球的 COVID-19 疫情的看法，引起了激烈爭議，他認為疫情被過份誇大，為強權鋪路進行更大的「控制人民」的陰謀

Ian Brown 近月都在 Twitter 發帖表達對 COVID-19 疫情的質疑，指疫情被過份誇大，目的是為了讓「極右主義的政府抬頭」，同時又說「這次的『瘟疫』只不過是場弱感冒！」又說，「若果 COVID-19 是一種新的病毒，為何不直接研究這個病毒，而是一班牛津大學人員研究大猩猩體內的新冠病毒（Coronavirus）去想研發疫苗？」

最近 Ian Brown 都有出新歌《Little Seed Big Tree》，不過更多人將專注力放在他的 Twitter 上，他在近月都不停說希望大家不要信任政府的 bullshit，說這是「令大家成為電子產品的奴隸（digital slaves）」和表明自己是「反口罩、反家居隔離和反接種疫苗」，期後刪除了 Tweet 文，但... cap 圖嘅嘢：

又，Ian 看來很對主流媒體報道了他的意見很滿意：「謝謝廣傳我的訊息啊！」

大家對他的言論是支持還是失望，大家自己去定斷。不過除了 Ian Brown，Noel Gallagher 也表達過「戴口罩是件愚蠢的事」，Van Morrison 也推出了一首「反隔離」歌曲《Born to Be Free》。

戴罩是鬧劇？Noel Gallagher 向口罩 say NO！「我中招我嘅事！」

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