Jeff Bridges 證實患上淋巴瘤 正進行治療

對，Jeff Bridges 就是荷李活影星那位 Jeff Bridges，他日前向外界證實自己患上了淋巴瘤（lymphoma），但 Jeff 心情仍輕鬆，指治療已在進行，對康復感樂觀。

Jeff Bridges，年輕一點的樂迷戲迷會對他在《鐵甲奇俠》中 Obadiah Stane 一角較深刻，但資深的戲迷除了會看過他在 1982 年科幻電影《Tron》、1998 年《大保齡離奇綁架》（The Big Lebowski）外，都知道其實 Jeff 一直都是熱愛音樂，他即使在拍戲時都會彈着結他；Jeff 也正正是因為在 2009 年電影《聲聲相識》（Crazy Heart）中飾演一位酗酒唱作人奪得奧斯卡影帝：

Jeff 在《聲聲相識》中有五首歌曲都是自已親身演繹呢：

也因為如此，決定要推出人生第一張專輯，就有了 country 風格的《Jeff Bridges》了：

Jeff 說到自己的情況：「對的我患了淋巴瘤，是個嚴重的病症，但我很幸運有很好的醫生為我診症和治療，現時的療程很好。我會和大家再分享康復的過程。」

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery. — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020

Ian Brown 認為 COVID-19 疫情是控制人民的大陰謀