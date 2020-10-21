獨立女唱作人 Skullcrusher 翻玩 Radiohead 名曲《Lift》

Skullcrusher，名聽落更似是 Metal 樂隊，但其實是洛杉磯女獨立女唱人 Helen Ballentine 的音樂企劃。7 月時推出了處女 EP《Skullcrusher EP》當中一曲《Day of Show》可以說是聽到心也被融掉了。近日 Helen 再發布新歌曲，更同時釋出了她翻玩的 Radiohead 經典歌曲《Lift》。

Skullcrusher 最新發布的歌曲《Farm》，更釋出了 mv，Helen 有如竊竊私語的歌聲，令《Farm》感覺很 moody 的氛圍。

Helen 翻玩的 Radiohead《Lift》，歌本身都已經是一個傳奇， 1997 年 Radiohead 在灌錄《OK Computer》時就在 jam 這首歌，但樂隊當時覺得不滿意擱置了這首歌，要到 2017 年推出再版合輯《OK Computer OKNOTOK 1997 2017》時才以未曾發布歌曲推出。Helen 利用她獨特聲線重新演繹了一次：

重溫一次原唱：

Skullcrusher 的 EP 中的四首歌曲也值得大家去聽一下，期待她的首張專輯呢！

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