【出道20年】 Gorillaz 跨世代多元客席陣容的第一季專輯

《 Song Machine︱Season One : Strange Timez 》並非是 Gorillaz 這隊由 Damon Albarn 和 Jamie Hewlett 策動的跨媒體虛擬動畫樂團之傳統錄音室專輯,而是經過多個 Episode 後的第一季的總結。重點是其強勁得令人雙眼發亮的超級客席陣容: Elton John 、 Robert Smith ( The Cure ) 、 Peter Hook ( New Order )、 Beck 、 St. Vincent 、 Slaves 、Slowthai、 Fatoumata Diawara 、 Georgia 、 ScHoolboy Q 、 Octavian 、 CHAI 、 Tony Allen 、 6LACK 、 Joan As Police Woman 、 Unknown Mortal Orchestra 等,實行以跨世代的客席單位來進一步締造 Gorillaz 的跨流派( cross-genre )音樂風格。

2020年,是由英倫天團 Blur 靈魂人物 Damon Albarn 和動畫創作人 Jamie Hewlett 所策動的跨媒體虛擬動畫樂團 Gorillaz 正式「出道」20週年——回到2000年11月27號, Gorillaz 發表了首張四曲 EP 《 Tomorrow Comes Today 》,讓大家認識到 2-D (主唱/鍵琴/結他)、 Murdoc (低音結他)、 Noodle (結他)和 Russel (鼓)這四位虛擬樂手團員。

2020年的 Gorillaz (由左上角順時鐘方向): Russel 、 2-D 、 Noodle 和 Murdoc (圖片:Parlophone )

然而今年 Gorillaz 並沒有舉行甚麼20週年紀念活動,而是在這個疫情之年,呈獻上《 Song Machine 》這個音樂項目。之不過,從意念上《 Song Machine 》來說並非一張傳統的錄音室專輯。自今年1月底開始以多輯《 Song Machine Episode 》形式發佈、主打歌的 mv 互相連貫,每個 Episode 除了找來嘉賓音樂人作客席的主打歌外,還有一些喚作《 Machine Bitez 》的說話片段。

經過由1月底至10月初的七個《 Song Machine Episode 》,跟我們共度了大半個2020年, Gorillaz 就以《 Song Machine︱Season One : Strange Timez 》來作第一季的總結,成為繼2018年的《 The Now Now 》後 Gorillaz 的第七張專輯。

Gorillaz 的第七張專輯《 Song Machine︱Season One : Strange Timez 》普通版有11首曲目,而孖碟形式的豪華版皆共有17首曲目,已是一套雙專輯來。

繼續由 Remi Kabaka Jr. 為 Gorillaz 擔任製作人,《 Song Machine︱Season One 》的重點,正是強勁得令人雙眼發亮的超級客席陣容。

十年前——也是 Gorillaz 出道的10週年,他們發表其第三張專輯《 Plastic Beach 》,當中的群星烘照嘉賓陣容,包括 Lou Reed 、 Bobby Womack 、 The Clash 的 Mick Jones 和 Paul Simonon 、 The Fall的 Mark E Smith、 De La Soul 、 Snoop Dogg 、 Mos Def 、 Kano 、 Bashy、 Super Furry Animals 的 Gruff Rhys 、 Little Dragon 等,當年成為一時佳話,也公認為 Gorillaz 的處心積慮傑作。那麼《 Song Machine︱Season One 》之出現,便彷彿形成 Gorillaz 要每十年帶來一個野心鉅著的定律。

《 Song Machine︱Season One : Strange Timez 》的普通版有11首曲目,而孖碟形式的豪華版皆共有17首曲目,已是一套雙專輯來。以孖碟版來計算,那有24個客席音樂單位參與。當中有傳奇性的名字,也有新生代的 hipster 音樂單位,實行以跨世代的客席單位來進一步締造 Gorillaz 的跨流派( cross-genre )音樂風格。

《 Song Machine︱Season One 》的主題曲兼開場曲《 Strange Timez 》是9月份 Episode 6 的主打歌,得到英倫 post-punk 老祖樂團 The Cure 的 Robert Smith 獻聲合唱,歌曲也有著 The Cure 的夢幻靡爛色彩, uplifting 得登上月球。

反之最早於1月面世的 Episode 1 主打歌《 Momentary Bliss 》卻放在《 Song Machine︱Season One 》普通版的尾聲,帶來英倫 grime 界政治說唱藝人Slowthai 和 punk rock 二人樂隊 Slaves 雙雙客串,構成這首電幻的 ska-punk-hip hop 歌曲。

Episode 2主打歌《 Désolé 》在 chill 得很的摩登 bossa nova 曲風下,有現居法國的非洲馬里女伶 Fatoumata Diawara 客串,歌曲也添上了一份 worldbeat 氣息。

Episode 3的《 Aries 》全程由 Damon 主唱,祭出甚80年代的 synth-pop 曲風,交由前 New Order 成員 Peter Hook 負責低音結他主奏以及電音女唱作人 Georgia (電音名團 Leftfield 成員 Neil Barnes女兒)負責電鼓演奏,只要 Hooky 的 bassline 一出,那份 New Order 的味道也不言而喻。

Episode 5的《 Pac-Man 》是對經典街機電玩《食鬼 PAC-MAN 》40週年紀念之回應,而成為話題之作,跳脫的 G-funk 節奏下,配以美國洛杉磯說唱藝人ScHoolboy Q 所獻聲。

另一話題之作,是 Episode 7的《 The Pink Phantom 》,重點是得到樂壇殿堂級人物 Elton John 跟 Damon 合唱及彈奏鋼琴,再加上美國說唱藝人 6LACK。在mv裡 Elton John 更以 Jamie Hewlett 筆下的 Gorillaz 人物動畫造型現身。

專輯裡的星級客席名字,還有 Beck 獻聲的《 The Valley of the Pagans 》、 St. Vincent 獻聲的《 Chalk Tablet Towers 》等高質之作。

而孖碟豪華版所多附的六首曲目,也絕非 bonus track 那麼簡單,同樣首首也有星級客席名字。亮點之作是跟女唱作人 Joan As Police Woman 合作的 art pop 歌曲《 Simplicity 》、跟日本女子樂團 CHAI 和美國說唱藝人 JPEGMafia 合作的輕柔小品《 MLS 》、跟迷幻音樂單位 Unknown Mortal Orchestra 和說唱藝人 GoldLink 合作的夢幻 dubby 之作《 Severed Head 》、跟今年4月逝世的傳奇性 Afrobeat 鼓手 Tony Allen 和說唱藝人 Skepta 合作的《 How Far? 》。

