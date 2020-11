Bring Me the Horizon 新碟談城市隔離的恐懼 BABY METAL夢幻聯乘

Bring Me the Horizon 新碟《POST HUMAN: SURVIVAL HORROR》不會再有樂迷覺得不夠炸!由他們帶起的電子與金屬融合的風格,在新碟得到極致的表現,讓流行樂迷入坑之餘,重型樂迷更得到滿足。走向國際的可愛金屬團 BABY METAL ,殿堂歌德團 Evanescence 主音 Amy Lee 加入創作,社交距離下城市像被喪屍侵襲,BMTH新碟成為大家最佳的發洩專輯。

Bring Me the Horizon 上一張專輯《 Music to Listen to~Dance to~Blaze to~Pray to~Feed to~Sleep to~Talk to~Grind to~Trip to~Breathe to~Help to~Hurt to~Scroll to~Roll to~Love to~Hate to~Learn Too~Plot to~Play to~Be to~Feel to~Breed to~Sweat to~Dream to~Hide to~Live to~Die to~Go To 》可能是世界上名字最長的專輯,亦是他們最為實驗的大碟,像YouTube的超專注音樂、ASMR、甚至各種功能性的背景音樂,在媒體不獲好評之下,事隔不足一年推出全新專輯《POST HUMAN: SURVIVAL HORROR》。

Bring Me the Horizon 主腦Oliver Sykes解說《POST HUMAN: SURVIVAL HORROR》的創作概念,來自他們被「lockdown」足不出戶的沉悶生活,在長期獨處下思想開始扭曲,幻想外面就如喪屍侵襲的情況。《Obey》所觸及是對政治的思考,我們面對外面不能抵抗的情況,最終選擇服從,服從右派政治家一切的措施 。

隨著 Evanescence 復出,主音 Amy Lee 亦活躍起來,先前與日本 「和樂器樂團」Wagakkiband 音樂會現身,以日本傳統樂器翻唱Evanescence 經典《Bring Me To Life》。 Amy Lee 參與 Bring Me the Horizon 新作《One Day The Only Butterflies Left Will Be In Your Chest As You March Towards Your Death...》,Amy在訪問之中表示 BMTH 幫從繁忙的製作生活和憂鬱中找到缺口,她聽到demo後非常喜歡,立即停止所有工作去參與這次的合作。

與BABYMETAL合作的《Kingslayer》是傳達一種,面對強權的意志,像你組織一個反法西斯及反特朗普的團體(連英國人都在反Trump?),無論合法與否,你一定要去做為自己認為正確的事站出來。主腦Oliver Sykes認為《Kingslayer》無論在速度感及聲音,是整張專輯最重型的作品,與BABYMETAL可愛的聲音成反差。