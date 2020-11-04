德國最新研究：室內演唱會傳播 COVID-19 風險「低」

都說到悶，「COVID-19 疫情令演唱會音樂工業受嚴重打擊」，一眾音樂人都採用網試串流直播的方式和樂迷佢有限的聯繁，但不少以演藝工業為生的場地都面臨結業... 不過最近一個研究指，室內舉行的演唱會傳播 COVID-19 的風險低，但，當然是在一「受控制的環境」之下進行...

來自德國的研究報告指，室內（indoor）的演唱會活動令人感染 COVID-19 的風險是「低至非精低」，但強調主辦單位必須嚴格遵受一切防疫措施 ---- 包括完善的通風系統、「嚴格的衛生守則」及限制入場人數。

研究其實是由德國哈勒-維滕貝格大學（Martin Luther Universität Halle-Wittenberg）一團隊進行，Michael Gekle 博士說：「室內演唱會的可行性沒有懸念，大家感染病毒的風險很低。」

該研究在 8 月進行，在一場於萊錫（Leipzig）Quarterback Immobilien Arena 內有 1400 名戴了口罩的義務觀眾、 Tim Bendzko 舉行的演唱會中，團隊利用不同的演唱會情況、座位分佈等，以霧氣機方式去分析場中的空氣流通、螢光染料觀察被實驗者在過程中的接觸程度。目標都是找出最安全的情況下，讓音樂工業回復正常...

又，其實真是很看大家的個人衛生意識，Social Distancing 也不是最好的方法。台灣最近迎來了 200 天本土零確診，但你看他們在 8 月時舉行的演唱會：

一萬人的演唱會人人有口罩呢。（網上圖片）

Damon Albarn：演唱會是疫情的心靈藥物