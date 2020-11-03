Damon Albarn：演唱會是疫情的心靈藥物

香港人現在除了口罩當時裝飾物般選購外，就是遵從食肆 6 人一枱及街外只准 4 人一起的「好叻叻」限聚令。英國一樣啊，又有一個月多的家居隔離，Blur 、Gorillaz 主腦 Damon Albarn 說面對這個時刻，受嚴重影響的除了音樂工業外，還有大家的心理和心靈...

Damon Albarn 在接受 Sky News 訪問時說：「對，我們有藥物上的急救，但同時也有生存意義上、心靈精神上的藥物... 我們要讓音樂繼續下去，我知道大家現在都熱心地為大家健康着想，但我們同時不要忽略了現場音樂演出都是治療的一種。」

Damon 又說：「若有人肯去演出，就讓他們做吧。不要去迫逼任何人去做任何事，但如果有人想去做的話我們應該可以盡力配合去完成，令大家都可以參與和感到高興。」

當然 Damon 不是要去到如 Noel Gallagher 不戴口罩或是 Ian Brown 的 COVID-19 陰謀背後，他絕對明白措施是為防疫，但認為英國政府的手法犧牲了演藝工業。「政府自戴卓爾後就一直承傳着保守派的 DNA… 他們一直忽略藝術的價值。很令人傷心。他們這些年短視的行政一直在打擊着我一生以來感到驕傲的東西。」

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Damon 再指美國文化也為英國帶來了很大的影響。「當年我寫《Parklife》就是唱出「美國化」的影響。只二戰後，馬歇爾計劃（Marshall Plan）成立，我們就一直在依賴着美國、活在他們的陰影之中。」他說。

之後他分享回一些輕鬆一點的事，就歇疫情令他喪失了與 Gorillaz 的 Jamie Hewlett 及 Elton John 同場 Jam 歌的機會，變了遙距作曲及用 Zoom 來視像對話... 「我從未試過這樣寫歌，幸好都未有出亂子。」

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