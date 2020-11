Lana Del Rey 最近終分享了新轉輯《Chemtrails Over the Country Club》的其中一首完整單曲《Let Me Love You Like a Woman》。Lana Del Rey 又為大家帶來驚喜 —— 是利物浦球迷的樂迷就更大驚喜,因為是 Lana 唱出了利記會歌《You’ll Never Walk Alone》!

Lana 在 Instagram 分享了她的《You’ll Never Walk Alone》演繹版本,為這隊英超冠軍球隊的紀錄片獻聲。這首最初於 1963 年當利物浦進行比賽前球迷會唱出的歌曲,是為 1945 年由 Rodgers and Hammerstein 製作的音樂劇《Carousel》其中一首歌曲,到 1963 年由 Merseybeat 樂隊 Gerry and the Pacemakers 翻唱後,成為了利記的會歌。

可以重溫一下《Carousel》的最初版本:

