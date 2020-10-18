Lana Del Rey 終釋出新專輯首支完整全新單曲！

撰文：宋燁文
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這幾個月，樂迷都在期待 Lana Del Rey 的全新專輯《Chemtrails Over the Country Club》何時正式推出，但看來 Lana 會讓專輯的「大方向」保持神秘，未有正式專輯封面、除了幾首肯定會收錄的歌曲外就未有正式歌單，但 Lana 也不是要 fans 苦苦等候不理會他們的，日前終釋出完整單曲及 mv《Let Me Love You Like a Woman》。
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歌曲的描述仍未有專輯的正式推出日期。大家仍要等了。
Chemtrails over the Country Club（未完整）歌單：
"Tulsa Jesus Freak"
"Chemtrails over the Country Club"
"Let Me Love You Like a Woman"
"White Dress/Waitress"
"Breaking Up Slowly"
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