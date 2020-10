Lana Del Rey 終釋出新專輯首支完整全新單曲！

這幾個月,樂迷都在期待 Lana Del Rey 的全新專輯《Chemtrails Over the Country Club》何時正式推出,但看來 Lana 會讓專輯的「大方向」保持神秘,未有正式專輯封面、除了幾首肯定會收錄的歌曲外就未有正式歌單,但 Lana 也不是要 fans 苦苦等候不理會他們的,日前終釋出完整單曲及 mv《Let Me Love You Like a Woman》。

歌曲的描述仍未有專輯的正式推出日期。大家仍要等了。

Chemtrails over the Country Club(未完整)歌單:

"Tulsa Jesus Freak"

"Chemtrails over the Country Club"

"Let Me Love You Like a Woman"

"White Dress/Waitress"

"Breaking Up Slowly"

