Lily Allen: 女性自慰絕不是禁忌！推出聯乘特別版性玩具

Lily Allen 不論歌內歌外都是敢言的，而且都是為女性理性地發聲。最緊她以 hashtag #IMasturabte 作運動口號，叫不論是男人還是女人，都不要再將自娛/自慰（Masturabte）---- 尤其女性自慰 ——視為禁忌（taboo），因為根本是一樣很正常的事。Lily 更和性玩具公司推出聯乘版本！

今年 Lily 則和性用品品牌 Womanizer 合作，推性玩具特別版，更以 #IMasturabte 去提倡女性性自主、自慰非禁忌的運動。

「我認為將一些禁忌題材公開、平實、理性地說出來，就不會再是禁忌。」Lily 說。她和 Womanizer 聯乘推出的性玩具名為「Liberty by Lily Allen」，她在 Twitter 說：「有誰已買了 Liberty 啊？感覺如何啊？未買？我相信在現時英國又要家居隔離的情況，Liberty 可以給大家自娛一番～」

被 Womanizer 請為公司的「Chief Liberation Officer」的 Lily Allen 又提到，她自己要到接近 30 歲才感受到自娛的好處：「我都是那個時候才買性玩具的。這個品牌是我最初時買的，我發現真是買了性玩具，我作為女性才真正得到了性高潮。」

約700 港元，為女性帶想真高潮，何樂而不為？

Lily Allen 對上一張專輯已是 2018 年的《No Shame》，她在去年都為專輯舉行「No Shame Tour」巡演：

老實說，平時令大家壓抑的東西已夠多，若性、自慰本身是沒有影響到別人的話，又何必再去壓抑呢？

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