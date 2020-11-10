（咁早）又到聖誕 - Tori Amos 將推出聖誕 EP《Christmastide》

美國女唱作人 Tori Amos 對上一張專輯已是 2017 年的《Native Invader》。日前她公布即將推出聖誕主題 EP《Christmastide》，這是繼 2009 年的《Midwinter Graces》後 Tori 的第二張聖誕主題的作品。

由 Decca Records 發行、一共四首歌曲的《Christmastide》，會以數碼下載形式推出，同時也會有限量的 vinyl 版本：內裡會有畫家 Rantz Hosely 的插圖、聖誕卡及 Tori Amos 的節日訊息。EP 也有鼓手 Matt Chamberlain 和低音結他手 Jon Evans 回歸製作。

Tori 說：「這 EP 最希望令大家再次提起勁、正面一下。這時間應該是每年最開心，又可以和家人團聚的日子，但因為疫情問題，很多人都要孤獨地過。很多人更要面對今年總統大選艱辛的後續。我希望這幾首歌可以帶點點歡來大家。」

《Christmastide》將於 12 月 4 日推出。

1. “Christmastide”

2. “Circle of Seasons”

3. “Holly”

4. “Better Angels”

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