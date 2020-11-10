狂播DEPECHE MODE的殺手世界 Netflix《Deadly Class》聽歌嗑劇

最能營造殺手感的配樂家，一定是Trent Reznor和Junkie XL，近年新人輩出，主理《天能》星戰劇《The Mandalorian》的Ludwig Göransson 是最矚目的新星，在這兩部作品中參與音樂部門的 Nathan Matthew David ，在去年一部殺手學院劇集《Deadly Class》亦有出色的表現，而且劇中更大量引用 DEPECHE MODE 、New Order、THE CURE、DAVID BOWIE 等經典名曲，青春劇總用這些方法同時吸納兩代聽眾，好睇好聽的《Deadly Class》，最近在Netflix上架。

「殺手學院」這個近年拍到爛的題材，往往考驗就是製作團隊對於殺手世界的美學設計，以及剪接節奏及音樂的氣氛處理，觀眾最不用腦消化的故事，卻是對視覺及聽覺美學的考牌作。這套改編自原名漫畫，由《復仇者》導演羅素兄弟監製，設定在八十年代尾的三藩市，唐人街內裡有一個神秘的殺手學院 (充滿繁體中文的中式美學)，世界各地幫派的後人，聲明狼藉的惡人，都在這裡受訓。

八十年代的搖滾名團作品及流行文化散布在整個殺手世界，hardcore puck老祖Henry Rollins客串做毒藥教授，Rapper Ice -T現身做返自己，校長是《奇異博士》的「王」 Benedict Wong。相對其他Netflix原創作品，外購自Syfy的《Deadly Class》卻不算大製作，但在道具設定及音效處理，卻有精緻的表現。

曾為《天能》製作音效及與Tyler the creator為A24電影《Slice》配樂的 Nathan Matthew David，《Deadly Class》的配樂會成為他打響名堂的作品。